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白登是威脅？川普嗤之以鼻：他只會威脅自己

2019-04-06 13:00世界日報 編譯黃秀媛／綜合5日電

川普總統5日對前副總統白登可能投入2020年總統選舉嗤之以鼻，宣稱白登不會對他構成威脅，白登只會「對自己構成威脅」。

面對一些婦女出面宣稱白登曾不當觸摸她們，或舉止讓她們很不舒服，性騷擾惡名在外的川普4日還轉推變造過的影片，諷刺白登輕薄自己。

媒體詢問川普，是否是批評白登最適當的共和黨信差時，性騷擾紀錄更惡劣的川普說：「我覺得我是非常好的信差。」

變造影片惡搞白登：大家都笑壞了

他對自己發布的變造影片得意的說：「大家都笑壞了。我們必須多笑一笑對不對？」

這支存心惡搞的影片，利用白登3日為自己用肢體表示親切的習慣辯白的影片，融入他背後出現另一個偷偷摸摸的白登，伸手放在自己肩頭，曖昧的低頭親吻自己的後腦勺。

雖然民調顯示白登是2020年民主黨總統初選聲望最高的人選，與川普對決也有勝算，可是川普宣稱：「我不認為白登是個威脅。我覺得他只對自己造成威脅。」

「他 (從政)已經很久，紀錄並不好。」川普說，白登「必須用歐巴馬失敗的紀錄競選，看看北韓、中東，經濟更從未起步。」

他對民主黨人踴躍參選總統說：「老實說，他們任何人出來我都很高興。」

儘管如此，他在白登結束演講時推文，顯示他可能在收看電視實況轉播；川普推文說：「我雇用了數以千計電工。他們會投票給我！」

川普一直試圖把這些民主黨人全部打成社會主義分子，宣稱他們會把美國變成被社會主義政府弄得經濟凋敝、民不聊生、混亂不堪的委內瑞拉。

但是，一些民調顯示，如果現在投票，民主黨有多名參選人都能擊敗川普。

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