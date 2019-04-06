公開回應性騷指控 白登：從未故意不尊重任何男女

2019-04-06 12:59 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合5日電



前副總統白登(Joe Biden)5日表示，他即將宣布對2020年的計畫，並承認他現在講話非常小心，以免引發參選總統的傳言。

76歲的白登對是否參選已考慮了幾個月，民調也顯示他是民主黨群英人氣最旺的人選；但是，過去一周幾名婦女相繼出面，透露白登曾不當觸摸她們，或舉止讓她們感到不舒服，使白登名聲蒙上烏雲。

參選總統？「已非常接近做決定」

他5日在華府向電工工會發表演說後說：「我已非常接近做決定…即使我 (去年)感恩節就確定要參選總統，我一開始就打算如要參選，我將是最後一個宣布的人。」

這是他自受到性騷擾指控後首次公開發表談話，還故意打趣說，他獲准擁抱工會會長。

面對媒體詢問，是否覺得應該向出面指責他的婦女直接道歉時，白登說：「我很抱歉沒有更瞭解情況，(可是)我對自己的起心動念，沒什麼好抱歉的。我從來沒有故意不尊重任何男女。」

他向工會的演講充滿懷舊，企圖贏回2016年支持川普的白人藍領工人；他強調自家的藍領根源，並質疑為什麼有些美國人「變成那麼可惡的精英分子」。

他說，美國不是由華爾街銀行家、企業執行長和避險基金經理建立的，它是由偉大的中產階級建立的，而塑造美國中產階級的團體就是工會。

白登盟友：可望21日後宣布參選

一旦這位德拉瓦州(Delawar)民主黨政治人物宣布參選，可能將籠罩在數名女性指稱他曾不當觸碰她們，或令她們覺得不舒服的陰影中。

被詢及這種問題及是否還會有更多女性出面指控時，白登說「不會感到意外」。

白登3日在社群媒體發布錄影，談論他與女性肢體接觸的習慣，並保證以後更注意尊重私人空間。

白登的盟友表示，如無意外，白登可望在本月21日復活節過後宣布參選。