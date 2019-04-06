櫻花旺季 假和尚景區行騙再現

2019-04-06 12:55 世界日報 記者 世界日報 記者 張筠 ／華盛頓報導



正值櫻花旺季，大華府各大景區吸引眾多遊客，然而以結緣、建廟為名行騙的假和尚也紛紛出現在賞櫻景區，專挑非華裔遊客兜售佛教用品；警方表示，此現象也曾出現過，但因宗教自由，難以管制，民眾只能自己提高警惕，多加防範。

大華府地區自4月初迎來櫻花旺季，吸引當地民眾和各地遊客前來觀賞，然而本是讓人放鬆的活動卻可能被假和尚的行為一掃興致；賞櫻勝地潮汐湖畔(Tidal Basin)多次出現以結緣、祈福、求財為名行騙的假和尚，以遞佛卡的方式向人傳教，並向停下來「聽道」的觀光客索要幾元到幾十元的現金。

假和尚專挑非華裔群體「傳教」，來自波士頓的遊客安德森(Robert Anderson)一家便被假和尚相中，足足講了五分鐘，「他說佛教要做好事，累積錢財，希望我們能支持」，本想掏錢捐助打發他，但後來因為發現身上沒帶現金而「逃過一劫」。

然而並非所有遊客都像安德森一樣幸運，來自印度的米莎拉(Ankita Mishra)在聽完假和尚傳教並閱讀佛卡後信以為真，掏出皮夾給了他十元，「他聽起來蠻真誠的，滿臉笑容看起來不像在騙人」，她後來表示，很難相信竟然有人利用宗教來騙財。

警方表示，以傳教為名行騙的案件曾經有過，但由於美國宗教自由，傳教活動難以管理，雖然和尚們穿著袈裟很容易辨認，在人多的景區也很顯眼，但由於遊客給錢是出於自願，警方無法阻止和尚傳教，只能提醒民眾多加防範，不予理會。

華裔民眾雖然不是假和尚行騙的對象，但仍對此行為嗤之以鼻，帶朋友來華府賞櫻的武凌表示，這不僅有損佛教文化，更傷害中國人的形象，「如果是真的佛教信徒就應該好好修煉，而不是在景區騙錢，不僅有損自身文化，更打擾他們觀光。」