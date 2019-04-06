芝城著名建築天際線 成候鳥殺手

2019-04-06 12:57 世界日報 記者 世界日報 記者 董宇 ／芝加哥報導



康奈爾鳥類學實驗室(Cornell Lab of Ornithology)日前公布的一項科學研究證實，由玻璃大廈組成的芝加哥天際線及建築景觀，令芝市成為美國候鳥飛行時最危險的大都市區。

研究人員指出，除了因飢餓或捕食期間自然死亡，美國每年因高速飛行撞死在玻璃大廈的鳥類多達10億，僅芝市中心每平方哩一年就有多達6000隻鳥喪生。

芝加哥鳥類碰撞監測部門(Chicago Bird Collision Monitors)主任普林斯(Annette Prince)，重量只有幾盎司的小鳥，靠一己之力完成數千英哩的遷徙且存活下來十分不易。「不幸的是，他們穿越南美洲飛往威斯康辛州時，卻可能撞死在玻璃大廈」。

每年春季數十億鳥類在美洲大陸遷徙，約有500萬隻250種的鳥類飛經芝加哥，康奈爾研究室指出，根據衛星數據，芝加哥產生的光害污染量最大，也因此吸引了候鳥前往。

「天際線比星星更明亮，導致鳥類撞上玻璃牆」富地博物館凱勒科學行動中心高級生態學家施拖茨(Douglas Stotz)說，正如飛蛾撲火，光害令他們陷入危險。

此外，新公布的另一項研究顯示，夜間飛行時發出高音鳴叫的候鳥，比沒有鳴叫的候鳥，更容易撞死在建築物，密西根大學研究員溫格(Ben Winger)指出，根據富地博物館1978年至2016年數據，在芝加哥發生撞上建築物致死的7萬隻候鳥中，屬鳴禽類的白頸麻雀約占1萬隻。

另方面，自1995年起，芝加哥保護組織發起「關燈護鳥」(Lights Out)活動，建議高層建築春季、秋季晚上11時關閉或調暗燈光，以減少遷徙季時的候鳥遭光害誤導撞樓，芝市此舉每年可拯救1萬隻候鳥。

根據指出，芝加哥河畔的蘋果旗艦店、麥考米克展館湖濱中心是鳥類喪生最多的透明建築，前者因2017年秋季多起鳥類撞死事件，遭野生動物組織批評，後者則因夜晚開燈導致鳥屍處處而受抨擊。

第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)提出「鳥類友好設計」條例，藉此律規範新建築及翻新建物減少窗戶反射、使用磨砂玻璃，以減少鳥類撞擊機率。