檢驗孩子是否可單獨在家 專家提4標準

2019-04-06 12:54 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ／芝加哥報導



伊利諾州州眾議會通過兒童單獨在家年齡降到12歲的法案，如順利落實，對許多忙碌上班又得顧及年幼子女的家長來說將如釋重負，然而這也意味著更小的孩子將有機會獨處，對此，專家建議家長，平常應先留意孩子是否「準備妥當」，且提供「漸進式」培育，確保安全無虞。

伊州兒童及家庭服務廳指出，觀察孩子行為舉止十分重要，例如孩子是不是了解廚房使用的安全；是否知道大門怎麼上鎖及打開，畢竟每個孩子的成熟度不一樣，有時10歲的孩子已經很成熟，但有時14歲卻無法處理任何事情。

此外，家長要讓孩子單獨留在家時，也應考慮到附近是否有鄰居或友人能協助緊急狀況的救援。

兒童心理學家威瑟爾(Michelle Visser)表示，是否要讓孩子單獨在家，與孩子的個性有很大關係，一般而言，要讓孩子成為獨立的個人，需要「漸進式」的培育。

臨床社工的治療專家亞比特(Ruthie Arbit)提出讓家長檢測孩子是否「成熟」到可以單獨在家的四項方法:

1.安全性：假使因為緊急事故需要讓孩子待在家時，孩子是否安全？緊急事件發生時，有無鄰居、朋友可以幫忙？

2.責任感：你的孩子能不能照看弟弟妹妹？出門時是否會將門上鎖？如果明確知道兒女平常就做不到上述事情，則不要太早讓他們單獨在家。

3.認知準備：如果事情未按計畫進行，孩子會保持冷靜嗎？孩子如果滑倒時，他們會坐在地板上等大人回家？當你告訴10歲的孩子在商店裡不要買東西時，孩子會不會不高興而跑掉？

4.情緒準備：如果父母不在家時，孩子會在床上哭40分鐘，還是會自己看一些電視節目？

如果家長覺得自己的孩子有能力處理上述情形時，先跟孩子好好談談，並提出要試一試讓他們單獨在家，亞比特說，建議孩子單獨在家的時間，採取階段性進行，先從10分鐘開始，在慢慢試著到30分鐘。