伊州眾議會通過 「小鬼當家」法定年齡降為12歲

2019-04-06 12:53 世界日報 記者 世界日報 記者 董宇 /芝加哥報導



伊利諾州眾議會3日以111:1的票數,通過一項法案,將現行規定需滿14歲才能在沒有監督情況下的獨自在家(Home Alone),降低為12歲,該法案主要希望藉此減少父母留小孩單獨在家而遭控「遺棄兒童」風險。

根據伊州法律,父母若將14歲以下青少年單獨留在家中達「不合理的時間長度」,就會遭控忽略照顧罪;而家長如果將13歲以下兒童獨留家中超過24小時,且沒有14歲以上者在旁照看,則將遭控「遺棄小孩」罪。

伊州眾議會3日則以壓倒性票數,通過降低合法單獨在家的兒童年齡為12歲。

提出該法案的羅克福德市(Rockford)眾議員索斯諾夫斯基(Joe Sosnowski)表示,降低小孩可獨自在家年齡至12歲,可有效糾正立法民代們對某些案例的「反應過度」,他舉例,凱恩郡(Kane County)一對夫婦大衛和莎倫.司庫(David and Sharon Schoo),1992年耶誕節時自己跑到墨西哥旅行九天,卻把九歲、四歲的女兒留在家裡,其實是特例。

不過,伊州儘管計畫把需兒童獨留家中的最低年齡降為12歲,在全美仍屬最高。

美國衛生與公眾服務部兒童局(Children s Bureau of the U.S. Department of Health and Human Services)指出,俄勒岡州「獨自留守」兒童最低年齡是10歲,馬里蘭州則允許8歲以上兒童獨自在家。

索斯諾夫斯基說,該法案將保護許多必須讓孩子放學後,在家中獨處一段時間的上班族父母,他也建議,家長最好自行判斷自己的孩子,是否足夠成熟單獨在家。

該法案並明確規定,降低兒童獨自在家年齡,不適用於兒童單獨步行或騎自行車上學,或是到附近參加商業和娛樂活動,或自己在戶外玩耍。