警匪對峙15小時 槍手射殺少年與孕母後自盡

2019-04-06 08:55 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



喬治亞州4日發生槍手與警察對峙交火案，槍手與警方對峙15個小時，槍殺了一名16歲男孩和他懷有8個月身孕的母親，最後舉槍自盡。圖為警察和消防員在現場工作。(美聯社) 分享 facebook

喬治亞州4日發生槍手與警察對峙交火案，兩名警察4日上午據報前往亞特蘭大市南方的股橋市(Stockbridge)一處民宅處理家庭糾紛時，遭槍擊受傷；槍手與警方對峙15個小時，槍殺了一名16歲男孩和他懷有八個月身孕的母親後，舉槍自盡。

警方隨身配備的攝影機拍下了充滿戲劇性案發過程，現場混亂緊張；警察破門而入時，幾乎立即遭到伏擊。

槍手先對警方大叫：「我有人質！」警告警察不要靠近，並說他手上有足夠彈藥；畫面中，一名受傷警察試圖拖著步槍穿過前院草坪到安全地帶。

警方表示，槍手是47歲的貝里(Anthony Tony Bailey Jr.)；警方一開始與他全力斡旋，並由談判代表來與他對話。

亨利郡警察局長喬伊史密斯（Joey Smith）在4日下午的新聞發布會上曾一度表示，「至少他有和人談話，我們會儘可能等待。」

但4日晚上，槍手拒絕投降，也不願保證少年和他母親的安全，警方因此決定朝屋內施放催淚瓦斯。

警方4日晚上發布最新消息：「嫌犯對特勤小組和車輛開槍數回合」。在5日黎明到來前幾個小時，警察強行進入屋內，發現了三具屍體。

史密斯確認，兩名受害者是16歲的懷特（Arkeyvion White）和他已懷有八個月身孕的母親珊卓．懷特（Sandra White）；少年和槍手貝里陳屍樓上臥室，珊卓．懷特則死在車庫中。

珊卓．懷特的母親凱西．懷特（Kathie White）向媒體表示，「我們本來準備明天要先為她慶祝寶寶即將誕生。」

珊卓．懷特是一名護士。她的妹妹安娜翠亞．懷特（Anetria White）說，是她打電話報警的，因為她去姊姊家時，看到車庫地板有鮮血。安娜翠亞．懷特淚流滿面地說，歷經了漫長的痛苦擔憂後，「最後發現他們三個都死了。」

兩名受傷員警目前在亞特蘭大格雷迪紀念醫院住院治療，他們都沒有生命危險；其中一人手臂中彈，一人傷到腹部及臀部；警方仍在調查案發原因。

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