川普：若Fed降息 股市就會像「火箭船」一樣攀升

2019-04-05 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普5日表示，若美國聯準會（Fed）降息，股票市場就會像「火箭船」一樣攀升。他認為，Fed真的讓美國經濟成長放緩，並稱美國目前並不存在通貨膨脹。