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太強大！營造老闆「撩落去」 百日考上土木技師

川普：若Fed降息　股市就會像「火箭船」一樣攀升

2019-04-05 22:50聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

美國總統川普5日表示，若美國聯準會（Fed）降息，股票市場就會像「火箭船」一樣攀升。他認為，Fed真的讓美國經濟成長放緩，並稱美國目前並不存在通貨膨脹。

川普近幾月一直痛批Fed主席鮑爾有關升息的決定，甚至指責Fed「F瘋了」、「精神錯亂」，但白宮則不斷重申川普並沒有計畫炒掉鮑爾。

鮑爾（左）與川普。美聯社
鮑爾（左）與川普。美聯社
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