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克魯曼：川普可能害許多美國人早死

2019-04-05 21:20經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

知名美國經濟學家克魯曼（Paul Krugman）認為，無論美國總統川普明年競選連任是否成功，川普都將直接或間接導致「為數眾多」的美國人早逝。

這位2008年諾貝爾經濟學獎得主在紐約時報專欄撰文指出，被川普視為「好人」的右翼民族主義極端分子對民眾安全威脅日增，川普政府因應颶風瑪莉亞的反應不足，又致力破壞「歐記健保」妨礙許多民眾取得所需的醫療照護，都可能造成一些民眾早死。

但克魯曼指出，「最要命」的可能是川普大力推動鬆綁法規。

鬆綁法規為何致命？克魯曼舉最近的兩個例子說明。

一是川普政府計劃把豬肉工廠內一大部分食安檢驗權責轉移給豬肉工業，以削減聯邦食品檢驗人力。

克魯曼表示，川普政府願意信任肉品工業會為民眾吃的肉品安全把關，但民眾真能相信營利企業會自我監督、做對的事嗎？

姑且相信是如此，但另一件事顯然就凸顯出川普個人好惡導致決策錯亂：川普日前宣稱，風力發電機產生的噪音會致癌。

克魯曼指出，川普曾設法阻止風電場蓋在他的蘇格蘭高爾夫球場附近，但未成功，此後似乎就對風力發電懷有不理性的憎恨。

然而，這也不僅止於川普個人行事作風有問題，共和黨對這種「負外部性」（negative externalities）也難辭其咎。「負外部性」指某些商業活動造成其他民眾或企業蒙受損失，始作俑者卻未承擔賠償責任。

例如，川普政府想要撤回限制發電廠排放汞汙染物的規定。克魯曼說，為了達此目標，川普政府想阻止美國環保署（EPA）把降低汞排放的許多利益（例如一氧化氮隨之減少）考量在內。

但一提起再生能源，川普政府突然就擔心起負作用，即使只是「想像的」負作用。去年川普政府拋出一個提議，擬強制輸電網營運商補貼煤和核能。背後論點是，新式能源對電網構成威脅，但電廠業者則否認情況確是如此。

所以，對一些產業鬆綁管制，同時對其他產業在缺乏根據情況下嚴厲示警。為什麼有兩套標準？

克魯曼認為，「依循錢的去向」，就可找到部分答案。肉品加工業的政治獻金幾乎一面倒流向共和黨。煤礦業者幾乎統統支持共和黨。另一方面，替代能源，則大致傾向支持民主黨。

無論是什麼驅動川普的決策，偏差的政策可能致民眾於死地。克魯曼說，風力發電機不會致癌，燃煤電廠卻會。川普政府自己的估計數字是，鬆綁煤汙染規定每年將造成逾1,000個美國人死亡。 如果川普政府鬆綁法規的政策全面落實，而且對再生能源等產業實施歧視措施，死亡人數會更高。

所以，美國民眾不論是吃肉、喝水還是呼吸空氣，都可能因川普的政策而早死。即使明年他敗選，只做一任，對許多美國人而言也為時晚矣。

批評者認為，美國總統川普信任營利的肉品加工業會自律，卻擔心風力發電機會致癌，顯然...
批評者認為，美國總統川普信任營利的肉品加工業會自律，卻擔心風力發電機會致癌，顯然是兩套標準。路透
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