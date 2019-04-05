戴川普帽男子砍人 保釋金100萬美元

2019-04-05 15:12 世界日報 編譯組╱灣區4日電



全美有數千萬名川普支持者，這些人中不少都喜歡戴「川普帽」。這種寫上「讓美國再偉大」(MAGA)字樣的帽子，越來越成為美國人發生爭執的導火物件。本周三(3日)晚上，舊金山一名戴著這種帽子的男子，因為帽子被人打落在地上，突然從身上抽出一把劍，揮劍向打落帽子的人猛砍，受害人的手被砍中，流下大量鮮血，須送醫院治療；攻擊者則逃離現場。

攻擊者4日被警方找到，他是30歲的柏格蘭(Leor Bergland)，被警方起訴襲擊和謀殺未遂罪，保釋金要100萬元。

事件發生於3日晚上10時，現場是舊金山田德隆區Eddy街和Larkin街的路口；一名27歲的柏克萊男子(警方沒有公布男子的姓名)，看到柏格蘭戴著一頂紅色的MAGA帽子，忍不住出手，將帽子從柏格蘭頭上打落到地上。

警方說，柏格蘭一方面以仇恨語言破口大罵，一方面從外套之內，抽出一把劍，然後揮劍襲擊對方。

目擊者邁爾斯(David Miles)說：「我初時不知那是一把劍，但受害人的左手被砍中後，大量流血，我才看清楚那是一把劍，長度超過1呎。」

邁爾斯說，揮劍者逃離現場，他和受害人一起追趕，沒有追上。邁爾斯是附近一家店的東主，他回店裡拿出急救箱，替受害人止血。