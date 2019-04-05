金山人語／今天感冒了 離我遠點

2019-04-05 15:13 世界日報 文／劉玉昕



MeToo運動後，「性騷擾」成了格外敏感的字眼。因此，當白登被人指責對女性不當肢體接觸時，人們自然想到，這是又一宗MeToo事件嗎？

不過，抱怨白登的人，雖指其不適當的身體接觸讓她們不舒服，但也承認這些接觸與性無關，甚至連性暗示也沒有。媒體不加區分稱之為「性騷擾」，顯然是濫用和誤導。

事件引爆後，川普也幸災樂禍湊熱鬧，似有「同病相憐」之感。但事實上，白登事件和川普性騷擾行為，性質完全不同。

上次大選，媒體曝光川普與一位主持人的巴士對話：將女性物化，視為有權勢男性為所欲為的對象，言語露骨粗鄙充滿歧視，他自鳴得意而津津樂道的上下其手行為，是真正的性騷擾。

而白登的勾肩搭背、擁抱撫摸，是試圖以肢體語言表達支持、讚賞或激勵。對女性如此，對男性也如此。或許，這其中有政客作秀成分，以誇張的舉止套近乎拉關係，但主要還是個性使然。白登乃「性情中人」，之所以廣受人們喜愛，就是因他率直，有感情，有溫度。他說，「我不認為政治是冰冷無情的，政治人物就應該和大家握手、搭肩、擁抱和鼓勵。」

不過，「距離就是美」這一原則也適合人和人之間。白登待人接物之道，了解者，知是真情流露，不了解者，則會感到尷尬，懷疑被吃了豆腐。

白登事件談不上性騷擾，但在廣泛報導下，會讓人引起性騷擾的聯想。MeToo運動對女性維權起了積極作用，川普歧視女性，則從反面刺激女性奮起參政，這都是兩性平等的進步，然伴隨其間，兩性交往模式亦在漸變之中，這恐是「老派」人物需不斷學習和調適的。

孟子曰：「男女授受不親，禮也。嫂溺援之以手者，權也。」一則要保持距離，這是禮數，一則須知權宜變通，人快溺斃了，不能不出手。因時因地因人，而有不同處理方式，兩性相處，貴在分寸的拿捏。

不過，波洛西給白登的建議，最為實用：重要不是你的用意如何，而是對方能否和如何接收。與人相處宜「保持一臂之距」，不要太隨意流露感情，也不要亂摸亂動。「就假裝你感冒了，我也感冒了。」

波老太充滿智慧，她在川普國情咨文演講時的鼓掌畫面，勝過千言萬語；「一臂距離」說，更是四兩撥千斤，相信所有政客都會從中受益。競選慘烈，你死我活，無風都能颳起三尺浪，以「今天我感冒」拒人於三尺之外，倒是很不錯的防身術。