親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

周錫瑋：10年前徵召民調最高的朱立倫 如今應徵召韓國瑜

「殺雞儆猴」警告誰？「紅漆猴」疑被抓走噴滿漆再放回

金山人語／今天感冒了 離我遠點

2019-04-05 15:13世界日報 文／劉玉昕

MeToo運動後，「性騷擾」成了格外敏感的字眼。因此，當白登被人指責對女性不當肢體接觸時，人們自然想到，這是又一宗MeToo事件嗎？

不過，抱怨白登的人，雖指其不適當的身體接觸讓她們不舒服，但也承認這些接觸與性無關，甚至連性暗示也沒有。媒體不加區分稱之為「性騷擾」，顯然是濫用和誤導。

事件引爆後，川普也幸災樂禍湊熱鬧，似有「同病相憐」之感。但事實上，白登事件和川普性騷擾行為，性質完全不同。

上次大選，媒體曝光川普與一位主持人的巴士對話：將女性物化，視為有權勢男性為所欲為的對象，言語露骨粗鄙充滿歧視，他自鳴得意而津津樂道的上下其手行為，是真正的性騷擾。

而白登的勾肩搭背、擁抱撫摸，是試圖以肢體語言表達支持、讚賞或激勵。對女性如此，對男性也如此。或許，這其中有政客作秀成分，以誇張的舉止套近乎拉關係，但主要還是個性使然。白登乃「性情中人」，之所以廣受人們喜愛，就是因他率直，有感情，有溫度。他說，「我不認為政治是冰冷無情的，政治人物就應該和大家握手、搭肩、擁抱和鼓勵。」

不過，「距離就是美」這一原則也適合人和人之間。白登待人接物之道，了解者，知是真情流露，不了解者，則會感到尷尬，懷疑被吃了豆腐。

白登事件談不上性騷擾，但在廣泛報導下，會讓人引起性騷擾的聯想。MeToo運動對女性維權起了積極作用，川普歧視女性，則從反面刺激女性奮起參政，這都是兩性平等的進步，然伴隨其間，兩性交往模式亦在漸變之中，這恐是「老派」人物需不斷學習和調適的。

孟子曰：「男女授受不親，禮也。嫂溺援之以手者，權也。」一則要保持距離，這是禮數，一則須知權宜變通，人快溺斃了，不能不出手。因時因地因人，而有不同處理方式，兩性相處，貴在分寸的拿捏。

不過，波洛西給白登的建議，最為實用：重要不是你的用意如何，而是對方能否和如何接收。與人相處宜「保持一臂之距」，不要太隨意流露感情，也不要亂摸亂動。「就假裝你感冒了，我也感冒了。」

波老太充滿智慧，她在川普國情咨文演講時的鼓掌畫面，勝過千言萬語；「一臂距離」說，更是四兩撥千斤，相信所有政客都會從中受益。競選慘烈，你死我活，無風都能颳起三尺浪，以「今天我感冒」拒人於三尺之外，倒是很不錯的防身術。

性騷擾川普感冒
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

戴川普帽男子砍人 保釋金100萬美元

2019-04-05 15:12

與戴川普帽老翁衝突 女店員遭開除

2019-04-05 15:11

美國會通過限制介入葉門戰爭 川普可能否決

2019-04-05 13:23

關閉美墨邊界…川普轉彎了

2019-04-05 13:19

合夥藥廠告黃馨祥 索賠10億

2019-04-05 13:15

反麻名冊 屬義工造假無效

2019-04-05 13:14

安插自己人 川普提名凱恩入聯準會

2019-04-05 13:13

川普政府出手？ 生技公司棄中資另尋買家

2019-04-05 12:28

潛在對手拜登被控不當碰觸 川普惡搞影片嘲諷

2019-04-05 12:24

美中貿易協議尚未就緒 但雙方都說得很樂觀

2019-04-05 10:45

白宮顧問：美承諾民營企業主導5G網路布設

2019-04-05 08:46

川普嘆美中俄砸大錢製武器 向劉鶴提議一起罷手

2019-04-05 08:40

美中貿易談判尚未完成 川普下輪想談削減軍費

2019-04-05 08:07

川普拖延公布稅單 國會要查

2019-04-05 00:37

川普再改口：從未想在大選前 表決廢歐記健保

2019-04-04 14:57

安插親信 掃平山頭攻頂2020 共和黨儼然「川普黨」

2019-04-04 14:57

兩黨女將挺白登：他的擁抱 表達支持

2019-04-04 14:56

白登陷性騷爭議 發布視頻要改正 並暗示將選總統

2019-04-04 14:26

維州韓式澡堂偷拍 至少81人受害 男遭控3重罪

2019-04-04 14:26

大麻店綠卡員工 申請入籍被拒 就為這原因…

2019-04-04 13:55

美國男性到這年紀仍未辦登記兵役 會坐牢並永久失去聯邦福利

2019-04-04 13:54

準「移民沙皇」？前堪薩斯州務卿柯巴奇獻另類3策 解決邊境危機

2019-04-04 13:54

川普雷大雨小?美墨邊境擬只關閉部分步行入境關口

2019-04-04 13:53

女子賑濟災民 買下全店鞋子 204雙助洪災區農民

2019-04-04 13:32

早產兒罹病遭遺棄 醫院善心護士收養

2019-04-04 13:31

男嬰猝死捐出心臟 母4年後歡會換心女童

2019-04-04 13:29

投資大麻遇詐 15華人慘賠

2019-04-04 13:09

海鮮也被偷！班森賀海濱大道頻遭竊 華商叫苦

2019-04-04 13:08

闖美總統莊園被指中國女間諜 環時：真相令人哭笑不得

2019-04-04 13:04

布碌崙住宅爆六級火災 街區濃煙瀰漫

2019-04-04 13:04

風力發電噪音致癌？川普被譏腦殘

2019-04-04 12:56

阻網購巨擘賣仿冒品 川普簽署打假備忘錄

2019-04-04 12:44
看更多

熱門文章

衣航空難班機4度往下衝 報告揭機師奮戰過程

2019-04-05 13:03

富士山頂是私有地 日本政府每年得付巨額租金給他們

2019-04-05 12:22

首個沒有媽媽的母親節 小女孩寄卡到天堂竟獲回信：我愛妳

2019-04-04 21:38

貝佐斯夫婦各發離婚聲明：無「我」vs 通篇都是「我」

2019-04-05 10:35

貝佐斯前妻分得1.12兆台幣 未能成為全球女首富

2019-04-05 08:17

孿生兄弟射後不理 被判同列父親均須支付扶養費

2019-04-04 23:22

衣航空難首份報告出爐：機師遵守波音指示仍墜機

2019-04-04 16:52

負面宣傳！女歌手Tesla黑屏求救 馬斯克推文回應被噓

2019-04-04 16:56

衣航空難調查：機師依SOP不斷操作 卻徒勞無功

2019-04-05 00:21

沙國罕見對美國撂狠話：若通過NOPEC法 就不用美元報價

2019-04-05 12:40

英媒：梅根生產後出院時 不會讓媒體拍照

2019-04-04 22:31

在天龍國買不起房？萊坊：世界大城市都有相同危機

2019-04-04 22:37

日本一狼父性侵女兒無罪 法院：無法認定她不能抵抗

2019-04-05 08:23

影／史上最貴離婚 貝佐斯前妻晉身全球第四女富豪

2019-04-05 13:10

巴基斯坦婦人拒絕跳舞 竟被丈夫剃光頭

2019-04-04 16:06

貝佐斯完成離婚手續 保住大部分亞馬遜股份

2019-04-05 04:02

川普嘆美中俄砸大錢製武器 向劉鶴提議一起罷手

2019-04-05 08:40

西班牙研究：大麻菸超髒 不但有大腸桿菌還有屎

2019-04-04 22:51

川普會見劉鶴 中美經貿協定文本達成新共識

2019-04-05 09:22

貿易談判最後階段… 川普要陸明年增購美商品

2019-04-05 01:41

美中貿易談判尚未完成 川普下輪想談削減軍費

2019-04-05 08:07

影／南韓東部山林大火 1人死亡、300多棟房屋焚毀

2019-04-05 10:00

日本政府證實鈴木一朗用「一句話」婉謝國民榮譽賞

2019-04-05 10:31

戈恩再度被捕 妻子護照手機遭日檢方沒收

2019-04-04 22:50

陸資工廠進駐甘比亞海岸 民眾生計受影響

2019-04-05 12:31

三分鐘掌握全球首富貝佐斯夫婦離婚協議

2019-04-05 11:56

小摩：提防美股劇烈波動

2019-04-05 01:46

川普拖延公布稅單 國會要查

2019-04-05 00:37

影／死裡逃生！馴獸師擊退發狠公獅 身上留血爪印

2019-04-05 14:20

德工廠訂單減幅 十年最大

2019-04-05 01:46

投錯胎！男子自覺像狗不像人 愛穿狗裝、用狗碗吃飯

2019-04-05 11:19

傳梵谷自盡用的手槍 將在巴黎拍賣

2019-04-04 23:08

薪資追不上 高房價危機籠罩全球

2019-04-04 23:37

杜特蒂警告中國：別碰中業島 否則下令「自殺任務」

2019-04-05 15:05

大陸採購承諾 傳美允可2025年才完全落實

2019-04-05 00:30

探險家沿十條最髒河流追蹤塑膠垃圾

2019-04-05 09:55

德國電價創新高 民眾商界兩樣情

2019-04-05 09:54

美中貿易協議尚未就緒 但雙方都說得很樂觀

2019-04-05 10:45

潑水節來了！但泰北霧霾嚴重 訂房慘兮兮

2019-04-05 12:09

美依監聽法搜證 發現不利華為證據

2019-04-05 10:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top