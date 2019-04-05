與戴川普帽老翁衝突 女店員遭開除

2019-04-05 15:11 世界日報 編譯組╱巴洛阿圖4日電



一名女子1日在巴洛阿圖星巴克和戴著「讓美國再度偉大」（Make America Great Again，MAGA ）帽子的老翁衝突，結果被她工作的樂器店解雇。

曼姬（Rebecca Parker Mankey）在她的臉書上貼了一名戴著MAGA帽子的男子照片，說她對他大吼大叫，「他永遠不會忘記我，下次再敢戴那頂帽子在我的城市出現之前，一定會仔細想想。」還說：「如果你看到他戴著這頂帽子，請向他挑釁。不要在我們陷入法西斯主義之時不敢挺身而出。」

她的臉書貼文被許多人分享和嘲笑，帳戶已被停用。

次日，在那間星巴克附近的巴洛阿圖樂器店Gryphon Strings宣布炒了曼姬魷魚。該店在臉書貼文說：「Gryphon認為任何人都不應該受到騷擾或仇恨言論的影響。自古以來，音樂就把不同社會政治背景的人們融合在一起。」

戴著這頂帽子的男子是74歲的維克多（Victor），他告訴記者說，曼姬罵他「納粹」，並要其他星巴克顧客羞辱他。

他說：「她問我：『那是川普帽嗎？』我說，『我認為是。』她就轉向其他星巴克顧客說：『嘿，大家過來！這傢伙是憎恨者！我要叫他滾出去！他討厭棕皮膚的人，他是納粹。」

曼姬在臉書貼文中寫道，維克多威脅要打電話報警，「希望他報警，因為我想知道他的名字，他住的地方，他老婆的名字，以及孩子上學的地方。」

曼姬說她在巴洛阿圖「土生土長」，並表示她和家人事後接到死亡威脅。