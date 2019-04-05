合夥藥廠告黃馨祥 索賠10億

2019-04-05 13:15 世界日報 編譯組／綜合4日報導



抗癌藥合夥翻臉，聖地牙哥生物製藥公司索倫托製藥廠（Sorrento Therapeutics）3日控告洛杉磯時報老闆黃馨祥（Patrick Soon-Shiong），索賠超過10億元。

索倫托製藥廠是一家研發止痛藥和抗癌藥的上市公司。該公司3日對洛杉磯時報、聖地牙哥聯合論壇報（San Diego Union-Tribune）和南力公司（NantWorks）老闆黃馨祥提起兩起訴訟，透過一起仲裁投訴案索賠超過10億元，同時通過在洛杉磯高等法院的一起民事訴訟索賠9005萬元。他們指控黃馨祥策動見光死（catch and kill）計畫，最終封殺該公司研發的一種很有前景的抗癌藥。

索倫托製藥廠也在洛杉磯提起仲裁案，指控黃馨祥收購該公司處於試驗階段的藥物Cynviloq，然後企圖在它上市前將其封殺。這種藥被稱讚為下一代Abraxane，黃馨祥發明Abraxane，2010年將其以29億元的價格出售給Celgene。

但黃馨祥否認自己做錯。他在電郵聲明表示，索倫托製藥廠提起訴訟是在試圖轉移公眾對其本身違反合同事實的注意力。他說：「說我們為保護Abraxane銷售而終止研發Cynviloq的指控不實，忽視事實。由於指控毫無根據，我們會積極為自己辯護」。

這起法律糾紛可追溯到2014年底，當時Cynviloq很有希望獲得聯邦食藥管理局(FDA)批准。訴狀指出，Abraxane在美國單位劑量售價1378元，而且沒有直接競爭對手。而在南韓，Abraxane單位劑量售價僅270元，因為其競爭對手Cynviloq也在當地有售，單位劑量180元。

訴狀稱，黃馨祥當時接洽索倫托製藥廠執行長紀亨利（Henry Ji，譯音），企圖讓索倫托製藥廠和Celgene公司達成關於Cynviloq的交易計畫。黃馨祥在2015年初擁有Celgene公司的部分股份，他提議讓自己的公司南特藥廠（NantPharma）取代Celgene公司收購這種藥。

南特藥廠2015年5月收購索倫托製藥廠擁有Cynviloq所有權的子公司IgDraSol。黃馨祥的公司當時支付9000萬元現金，並同意在索倫托完成研發進度後再支付12億元，然而這筆錢一直沒付。

2015年Cynviloq買賣成交後，南特藥廠和索倫托製藥廠建立價值1億元的癌症研發合夥企業 ，黃馨祥持有合夥企業60%的所有權和資金，剩餘40%所有權和資金歸索倫托製藥廠所有。

索倫托製藥廠稱，截至2016年中，黃馨祥一直沒有推進Cynviloq在聯邦食藥局獲批的事宜。對此黃馨祥表示，索倫托製藥廠向聯邦食藥局匯報錯誤的藥物研發進度，而且未能履行其他研究承諾。

民事訴狀說，黃馨祥及其律師金查理（Charles Kim，譯音）在2017年7月幾乎掏空合夥企業所有資金，兩人事前沒有通知公司董事會就讓該公司為Cynviloq向南特藥廠支付9005萬元。換言之，黃馨祥用移花接木手法把收IgDraSol的資金裝回口袋，黃馨祥對此鄭重否認。