反麻名冊 屬義工造假無效

2019-04-05 13:14 世界日報 記者 世界日報 記者 李雪 ／蒙特利公園市報導



早先傳出義工造假簽名的反麻團體之一「大洛杉磯社區聯盟」，4日向本報證實確有這本簽名冊，但該名冊無效未提交，並回應指出這位義工違規操作，不能代表所有辛苦付出的義工，還指控此人是大麻業主派來的臥底。律師表示若偽造簽名並未被計數，便不構成犯罪，業主和反麻團體互打嘴仗不如對簿公堂。

早先大麻業者林宏澤表示收到一封來自義工的致歉信，信中該義工表示由於團體要求每人收集簽名數量，而有義工為了能早點回家就自己代選民簽了名，該義工在信中附上了一張簽名冊的照片。

負責收集簽名的「大洛杉磯社區聯盟」代表江志高4日向本報展示，確有照片中這本簽名冊，但名冊最後本應由負責義工簽名的一頁聲明卻沒有簽名。江志高表示，當聯盟從艾市政府拿回簽名冊時，這本名冊不在其中，應是由於無效而沒有被提交。事後聯盟嘗試聯絡這位義工，但對方惱羞成怒後不再接電話。他表示該名冊上其中有11人真的是選民，雖不確定全都是本人簽名，但說不定提交後有一部分是有效的，但由於這位義工沒有在最後簽字，導致整本都作廢。

江志高表示，在事件見報後，有一名在名冊照片中同名的選民還致電聯盟，認為自己隱私被曝光要求賠償。江志高認為，名冊上寫的並非此人全名，按理也是無效的，不過照片如此模糊地址也被打碼，此人為何能肯定照片中的名字就是自己，這其中定有陰謀，此三方應是串通一氣。他據此認為，整個簽名作假事件都是由大麻業主策劃，而該義工則是業主派出臥底。他表示，不排除追究這位義工的法律責任。

至於聯盟提交的簽名，最終經過縣府選務處的認證，篩掉無效簽名後並未達到足夠數量。江志高對此解釋，聯盟已將認證過的名冊取回，目前義工正在挨個核對，調查為何未達到數量。他個人推測或是因一些民眾是剛註冊的選民，所以縣府系統中沒有更新。他和另一義工表示，義工都是自願工作，因此不可能會有簽名數量的壓力。聯盟雖未篩選義工，但也有相關培訓，教導義工如何才算合格簽名，也向義工強調其本人需在最後一頁簽名。

律師劉龍珠表示，根據加州刑法470條，作假簽名後且讓對方有經濟或法律權利的損失才構成偽造簽名罪，由於該簽名沒有被提交並計數，沒有造成被冒充的選民和大麻業者的損失，因此這位義工和其所在團體都不構成犯罪。他表示，如今反麻團體指控大麻業者派間諜，而大麻業者則指控反麻團體偽造簽名，雙方雖不構成犯罪但在民事訴訟上仍有空間，與其打嘴仗不如對簿公堂將事情搞清。