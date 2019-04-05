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川普政府出手？ 生技公司棄中資另尋買家

2019-04-05 12:28世界日報 記者劉晨懿之／波士頓報導

川普政府月前宣布計畫更嚴格審查部分外國投資是否損害美國利益。而據波士頓環球報報導，這一計畫似乎已開始實施，川普政府因國家安全，下令一家總部位於麻州劍橋市的健康科技初創公司放棄中國投資者，另尋買家。此舉也被認為是向其他有中國投資的美國公司發出警告信號，同時可能對尋求潛在中國投資的初創社區造成嚴重影響。

據CNBC和波士頓環球報報導，這家病人社交網絡公司PatientsLikeMe當前主要所有者是中國電子醫療公司碳雲智能(iCarbonX)。2017年，PatientsLikeMe募集到1億美元投資，出售大部分股權給來自深圳、騰訊公司支持的碳雲智能，目前兩名碳雲智能的高管在PatientsLikeMe董事會任職。

知情人士稱，PatientsLikeMe與碳雲智能的合作引起了美國外國投資委員會(CFIUS)注意，該會迫使兩家公司脫離關係，意味著PatientsLikeMe需要重新尋找買家。該公司從去年年底開始收到CFIUS通知。另有相關人士已經看到PatientsLikeMe提供給其他潛在買家傳閱的銷售條款。

PatientsLikeMe和CFIUS都拒絕對此傳聞發表評論。

創立於2006年的PatientsLikeMe公司是一個允許用戶與其他得相同病患者聯繫，分享經驗和治療方案的社交網絡。該公司多年來累積大量患者報告信息，通過向醫療公司出售匯總數據賺錢。該公司網站表示不會出於盈利目的或未經明確同意而出租、出售或分享個人身分信息。

一名美國投資者稱，涉及病人數據的公司可能會被政府重點審查，因為無論在美國或中國，病人數據都有明顯使用界限。

根據Pitchbook數據，2018年前9個月，43%生物科技私人公司交易中至少涉及一名亞洲投資者，而2016年這一數據僅為11%。但同時，在川普政府開始嚴格審查中國投資後，美國公司的中國投資減緩，比2016年高峰期大幅減少。

數月前，川普政府擴大了CFIUS權限，允許在認為對國家安全構成威脅時，可阻止涉外投資交易，甚至撤銷已有投資，早前CFIUS只能干涉外國投資者獲得控股權的交易。

川普政府月前宣布計畫更嚴格審查部分外國投資是否損害美國利益。 美聯社
川普政府月前宣布計畫更嚴格審查部分外國投資是否損害美國利益。 美聯社
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