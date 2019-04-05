美中貿易協議尚未就緒 但雙方都說得很樂觀

2019-04-05 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



中國和美國都表示貿易談判取得進展。中國國家主席習近平呼籲及早完成談判，美國總統川普則聲稱可期待達成「宏偉的」協議。

據新華社報導，習近平透過過副總理劉鶴轉達給川普的口信，呼籲及早完成中美經貿協議文本談判，並表示中美關係健康平穩發展，尤其需要發揮戰略領導能力。據今早報導，現正在華盛頓談判的劉鶴表示，雙方在重要問題上達成了「新的共識」。

川普表示，距離與中國達成任何貿易協議可能還有幾周的時間，但雙方正就「非常宏偉的」（very monumental）的協議取得進展。

「我們還有很長的路要走，」他周四在白宮會見劉鶴時對記者說，「我們正在轉彎」。

美中兩國貿易談判代表舉行了兩天的磋商後，劉鶴會見川普。川普沒有宣布與習近平的高峰會。一個月前，川普考慮與習近平舉行「簽約峰會」的想法，其幕僚表示會議可能會在川普位於佛羅里達州的海湖(Mar-a-Lago)度假村舉行。

「如果我們達成協議，那麼我們將舉行高峰會，」川普說。他說，可能需要四周的時間來制定協議架構，並且還需要額外兩周時間才能將詳細信息形諸文字。川普表示，剩下的癥結是智慧財產權保護，關稅和協議執行。

川普的講話加深世界兩大經濟體能否結束其為期九個月的貿易戰的不確定性，這場貿易戰擾亂了供應鏈，市場受到衝擊，並對世界經濟造成壓力。國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德本周警告稱，雙方應避免長期貿易衝突帶來的「自我傷害」。

一位不願透露姓名的政府官員表示， 談判將於周五繼續在華盛頓進行。這位官員說，此後沒有進一步談判的時間表。