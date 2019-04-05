親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

高雄道路這樣施工 她感動：工程也可以這麼細膩

花錢請人代為吃喝玩樂…年輕人為何迷上這股新風潮

美中貿易協議尚未就緒 但雙方都說得很樂觀

2019-04-05 10:45經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

中國和美國都表示貿易談判取得進展。中國國家主席習近平呼籲及早完成談判，美國總統川普則聲稱可期待達成「宏偉的」協議。

據新華社報導，習近平透過過副總理劉鶴轉達給川普的口信，呼籲及早完成中美經貿協議文本談判，並表示中美關係健康平穩發展，尤其需要發揮戰略領導能力。據今早報導，現正在華盛頓談判的劉鶴表示，雙方在重要問題上達成了「新的共識」。

川普表示，距離與中國達成任何貿易協議可能還有幾周的時間，但雙方正就「非常宏偉的」（very monumental）的協議取得進展。

「我們還有很長的路要走，」他周四在白宮會見劉鶴時對記者說，「我們正在轉彎」。

美中兩國貿易談判代表舉行了兩天的磋商後，劉鶴會見川普。川普沒有宣布與習近平的高峰會。一個月前，川普考慮與習近平舉行「簽約峰會」的想法，其幕僚表示會議可能會在川普位於佛羅里達州的海湖(Mar-a-Lago)度假村舉行。

「如果我們達成協議，那麼我們將舉行高峰會，」川普說。他說，可能需要四周的時間來制定協議架構，並且還需要額外兩周時間才能將詳細信息形諸文字。川普表示，剩下的癥結是智慧財產權保護，關稅和協議執行。

川普的講話加深世界兩大經濟體能否結束其為期九個月的貿易戰的不確定性，這場貿易戰擾亂了供應鏈，市場受到衝擊，並對世界經濟造成壓力。國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德本周警告稱，雙方應避免長期貿易衝突帶來的「自我傷害」。

一位不願透露姓名的政府官員表示， 談判將於周五繼續在華盛頓進行。這位官員說，此後沒有進一步談判的時間表。

知情人士較早透露，為促成持續了近一年的貿易戰而起草的貿易協議草案，要求北京到2025年兌現大宗商品購買承諾，允許美國公司在中國設立全資企業。這是具有約束力的承諾，若不能兌現將會引發美國報復。因會談內容並未公開，知情人士不願具名。

「我們還有很長的路要走，」他周四在白宮會見劉鶴時對記者說，「我們正在轉彎」。美聯...
「我們還有很長的路要走，」他周四在白宮會見劉鶴時對記者說，「我們正在轉彎」。美聯社
分享

川普習近平劉鶴
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

白宮顧問：美承諾民營企業主導5G網路布設

2019-04-05 08:46

川普嘆美中俄砸大錢製武器 向劉鶴提議一起罷手

2019-04-05 08:40

美中貿易談判尚未完成 川普下輪想談削減軍費

2019-04-05 08:07

川普拖延公布稅單 國會要查

2019-04-05 00:37

川普再改口：從未想在大選前 表決廢歐記健保

2019-04-04 14:57

安插親信 掃平山頭攻頂2020 共和黨儼然「川普黨」

2019-04-04 14:57

兩黨女將挺白登：他的擁抱 表達支持

2019-04-04 14:56

白登陷性騷爭議 發布視頻要改正 並暗示將選總統

2019-04-04 14:26

維州韓式澡堂偷拍 至少81人受害 男遭控3重罪

2019-04-04 14:26

大麻店綠卡員工 申請入籍被拒 就為這原因…

2019-04-04 13:55

美國男性到這年紀仍未辦登記兵役 會坐牢並永久失去聯邦福利

2019-04-04 13:54

準「移民沙皇」？前堪薩斯州務卿柯巴奇獻另類3策 解決邊境危機

2019-04-04 13:54

川普雷大雨小?美墨邊境擬只關閉部分步行入境關口

2019-04-04 13:53

女子賑濟災民 買下全店鞋子 204雙助洪災區農民

2019-04-04 13:32

早產兒罹病遭遺棄 醫院善心護士收養

2019-04-04 13:31

男嬰猝死捐出心臟 母4年後歡會換心女童

2019-04-04 13:29

投資大麻遇詐 15華人慘賠

2019-04-04 13:09

海鮮也被偷！班森賀海濱大道頻遭竊 華商叫苦

2019-04-04 13:08

闖美總統莊園被指中國女間諜 環時：真相令人哭笑不得

2019-04-04 13:04

布碌崙住宅爆六級火災 街區濃煙瀰漫

2019-04-04 13:04

風力發電噪音致癌？川普被譏腦殘

2019-04-04 12:56

阻網購巨擘賣仿冒品 川普簽署打假備忘錄

2019-04-04 12:44

費城公車載客率 創20年新低

2019-04-04 11:14

「色老頭」入主白宮？8歲到88歲全不放過 連川普都笑了...

2019-04-04 11:00

風力發電噪音致癌？ 參議員：川普發言有夠腦殘

2019-04-04 09:22
看更多

熱門文章

家有16個小孩 這位超級媽媽怎麼管家?

2019-04-04 14:09

闖美總統莊園被指中國女間諜 環時：真相令人哭笑不得

2019-04-04 13:04

首個沒有媽媽的母親節 小女孩寄卡到天堂竟獲回信：我愛妳

2019-04-04 21:38

今年第四次！美軍今出動B-52飛過東海接近沖繩

2019-04-04 13:59

「怒髮衝冠」男嬰成網紅 廣告商機找上門

2019-04-04 14:27

美股不認大陸網紅？如涵控股上市暴跌逾30%

2019-04-04 12:09

衣航空難首份報告出爐：機師遵守波音指示仍墜機

2019-04-04 16:52

孿生兄弟射後不理 被判同列父親均須支付扶養費

2019-04-04 23:22

地球上另一個我？ 英國少女神似Lady Gaga 天后見到都愕然

2019-04-04 12:21

貝佐斯前妻分得1.12兆台幣 未能成為全球女首富

2019-04-05 08:17

吃得好很重要！飲食不健康壞處大於抽菸

2019-04-04 14:54

負面宣傳！女歌手Tesla黑屏求救 馬斯克推文回應被噓

2019-04-04 16:56

英提再延脫歐期限 歐盟打臉：就是412

2019-04-04 14:30

新抗衰老藥殺死「喪屍細胞」 聲稱延長30年壽命 最快兩年後推出

2019-04-04 12:30

衣航空難調查：機師依SOP不斷操作 卻徒勞無功

2019-04-05 00:21

堅持24小時營業引爭議 日7-11社長更替

2019-04-04 13:25

庫德洛：竊美智慧財產、強制技術轉讓 中國認了

2019-04-04 14:27

在天龍國買不起房？萊坊：世界大城市都有相同危機

2019-04-04 22:37

日本一狼父性侵女兒無罪 法院：無法認定她不能抵抗

2019-04-05 08:23

巴基斯坦婦人拒絕跳舞 竟被丈夫剃光頭

2019-04-04 16:06

英媒：梅根生產後出院時 不會讓媒體拍照

2019-04-04 22:31

西班牙研究：大麻菸超髒 不但有大腸桿菌還有屎

2019-04-04 22:51

美國男性到這年紀仍未辦登記兵役 會坐牢並永久失去聯邦福利

2019-04-04 13:54

貝佐斯夫婦各發離婚聲明：無「我」vs 通篇都是「我」

2019-04-05 10:35

美調查違反制裁 MIT停止與華為和中興通訊合作

2019-04-04 16:36

戈恩再度被捕 妻子護照手機遭日檢方沒收

2019-04-04 22:50

只贏1票！ 英下院要求延後脫歐

2019-04-04 12:58

貿易談判最後階段… 川普要陸明年增購美商品

2019-04-05 01:41

影／沒頭路與過勞兩樣情 一窺南韓青壯年就業困境

2019-04-04 11:49

美要求中國2025年落實貿易協定 川習會或在第三國舉行

2019-04-04 11:20

北約慶生氣氛僵 美國副總統批德國、土耳其

2019-04-04 12:12

大麻店綠卡員工 申請入籍被拒 就為這原因…

2019-04-04 13:55

貝佐斯完成離婚手續 保住大部分亞馬遜股份

2019-04-05 04:02

川普嘆美中俄砸大錢製武器 向劉鶴提議一起罷手

2019-04-05 08:40

川普拖延公布稅單 國會要查

2019-04-05 00:37

美中貿易談判尚未完成 川普下輪想談削減軍費

2019-04-05 08:07

小摩：提防美股劇烈波動

2019-04-05 01:46

川普會見劉鶴 中美經貿協定文本達成新共識

2019-04-05 09:22

傳蘋果2021年自行生產5G晶片 擺脫英特爾延遲困擾

2019-04-04 14:27

傳梵谷自盡用的手槍 將在巴黎拍賣

2019-04-04 23:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top