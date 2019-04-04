兩黨女將挺白登：他的擁抱 表達支持

2019-04-04 14:56 世界日報 綜合3日電



兩黨多位知名女將聲援白登 馬侃女兒、共和黨麻州參議員在列 「那只是他表達支持的方式」 分享 facebook

前副總統白登(Joe Biden)的陳年性騷擾風波出現意外發展，在四位女性出面指控白登曾不當撫摸之外，分屬兩黨的多位國會女將也出面為白登辯護，不僅說白登的行為沒有惡意，也指白登本來就喜歡握手或摟摟抱抱，「是表達他支持你」的方式。

兩黨多位知名女將聲援白登 馬侃女兒、共和黨麻州參議員在列 「那只是他表達支持的方式」 分享 facebook

這幾天出面為白登緩頰的女性政界人士，包括共和黨已故重量級參議員馬侃的女兒梅根(Meghan McCain)、現任共和黨聯邦參議員蘇珊．柯林斯(Susan Collins，緬因州)、高齡85歲的前民主黨聯邦參議員琴．卡納漢(Jean Carnahan，密蘇里州)，以及歐巴馬時期國防部長卡特(Ashton Carter)的妻子史蒂芬妮(Stephanie Carter)等人。

「紐約時報」報導，2日多家美國媒體刊出一張照片，是白登把手放在史蒂芬妮肩上的照片，但她抱怨大家都誤解了那張照片的意思。 兩黨多位知名女將聲援白登 馬侃女兒、共和黨麻州參議員在列 「那只是他表達支持的方式」 路透社 分享 facebook

2日史蒂芬妮在著名部落客平台Medium撰文反駁，主題是「不是我的#MeToo故事」(The #MeToo Story That Wasn`t Me)，指出白登那麼做只是他表達支持的方式。

白登對男性也是摟摟抱抱、情感外露，而且也不是首位這麼做的男性政治人物，只是或許沒有其他人運用身體碰觸的方式，是像白登這麼「自由奔放」。

緬因州聯邦參議員柯林斯表示，大家幾乎都知道白登喜歡擁抱他人的做法「積習難改」，而且沒有惡意，「他是個溫柔親切的人，是個自然會跟大家摸摸抱抱的人。」

前密蘇里州聯邦參議員卡納漢2日寫推文，提到當年她才進入參議院時，白登有多照顧她。

2000年大選前不過三周，時任密蘇里州州長的卡納漢先生在一場空難喪生，她遞補丈夫的空缺以些微差距勝出。

白登也曾經歷喪偶之痛，1973年他進入參院前不久，太太就去世。

「當時我的同僚中，沒有人比他更有同理心及鼓勵，讓我有力量得以每天繼續工作。」卡納漢寫道：「是的，他有時會拍拍我的肩膀，或甚至在我頭上吻一下。喬(Joe Biden)非常想分享大家的喜怒哀樂，他會走出去與大家接觸、連結，表達這些感覺。」

梅根．馬侃也在推文中寫說：「在整個美國政治圈裡，白登是最正直、最有同情心的男性之一，他幫助我度過了父輩的診斷、治療及最後離世，對我的幫忙比我父親朋友加起來的還要多。我希望政治人物要有更多同理心，而不是更少。」