安插親信 掃平山頭攻頂2020 共和黨儼然「川普黨」

2019-04-04 14:57 世界日報 綜合報導



川普黨成形 紐時： 川普幾近完全掌控共和黨，牢牢控制2020大選關鍵州共和黨選舉機器 美聯社 分享 facebook

回首2016年大選期間，共和黨可謂四分五裂，就連身為決戰州的俄亥俄州，都有地方黨部高層公開對川普嗆聲，黨內各派山頭明爭暗鬥更不是新聞；而如今，共和黨內各種權力鬥爭似乎已被擺平，明顯呈現趨於一尊的態勢，川普總統幾乎完全掌控了共和黨。

紐約時報分析，面對即將到來的2020年大選，所有關鍵州的共和黨選舉機器，現在都被川普以及川普班底牢牢抓住，川普陣營也正在一步步擴大並且加深控制權。換句話說，從制度面來看，現在的共和黨儼然已成「川普黨」。

川普的連任選舉將是一場硬仗，為了做好萬全準備，川普陣營裡有一群人數不多但個個驍勇善戰的核心成員，已經在幾個最重要的關鍵州預先布局，安插信得過的自己人出任州內地方黨部高層，並且指示這些盟友盡量重砲發言力挺川普，消弭來自黨內保守派對川普的批評聲浪。

不管是各州的黨部會議、共和黨高層主管行政會議，還是募款餐會，川普陣營都派遣手下親自到場坐鎮，這一切動作的終極目標，就是為了確保明年共和黨全國黨代表大會在北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)隆重舉行時，所有與會的黨代表通通都是一致效忠於川普的。

川普競選團隊佛州支部共同主席古特爾斯(Joe Gruters)，目前就負責掌管佛州共和黨黨部。他說，共和黨地方黨部其實就是川普連任選舉的地方支部。他說，與川普團隊大約有過10次交談，討論佛州的黨代表應該如何選出。

古特爾斯說，共和黨黨內初選可能會有一番廝殺，「但我們的基本盤對川普非常熱愛，如果有人斗膽跳出來在初選挑戰川普，這些人肯定會被擊潰。」

多位熟悉川普陣營運作的共和黨消息人士指出，川普與其幕僚對於全美各地地方黨部領導階層的形成，過去這段期間以來都積極介入，並且運作出對川普最有利的人事安排。