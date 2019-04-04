川普再改口：從未想在大選前 表決廢歐記健保

2019-04-04 14:57 世界日報 綜合3日電



川普宣稱不尋求在選前做健保表決 歐新社 分享 facebook

面對國會反彈，原本2日推文表示2020年大選連任後再提健保改革的川普總統，未料又在3日的推文，改口宣稱他從未希望國會在2020年大選前，表決取代歐記健保。

「美聯社」報導，川普對共和黨2017年為推翻歐記健保出現的激烈內鬥耿耿於懷，經常提到已故參議員馬侃(John McCain)一個人的反對，使共和黨的努力付諸流水。

健保之戰使共和黨在去年期中選舉吃盡苦頭，無意在2020年大選前重提此事；但是，川普上周告訴共和黨，白宮正研擬替代歐記健保的計畫，鮮明的顯示健保之爭即將復燃。

川普希望共和黨成為「健保黨」，共和黨人卻擔心如果他們被迫再度進行這種苦戰，將名不正言不順。

川普宣稱不尋求在選前做健保表決 美聯社 分享 facebook

川普此舉帶有政治和立法動機，因為他知道共和黨未能履行廢除和取代歐記健保的承諾，是他的政府極大的失敗，而他不想在2020年選舉再度讓出這個議題。

但是，川普聲明想再度嘗試廢除和取代歐記健保後，參院多數黨領袖麥康諾面對黨團造反。

向來口風很緊的麥康諾2日罕見公開他私下對總統提出的忠告；麥康諾表示，川普曾同意擱置健保改革直到明年大選之後。

麥康諾當時警告川普，重啟健保之爭會造成昂貴的政治代價，在民主黨控制眾院的情況下也註定失敗，並表明共和黨人應把攻擊焦點對準「全民聯邦醫療保險」而非歐記健保。

原本2日推文，表示2020年大選連任後再提健保的川普，未料又在3日的推文改口，宣稱他無意再去挖舊瘡疤；他在推文中說：「我從未計畫在2020年選舉之前，對一些極端有才智的人正為我及共和黨研擬的美好健保方案做表決。我從未要求麥康諾在選舉前表決。」

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川普的否認並未能阻止民主黨趁機大作文章。眾院以240票對185票通過議案，譴責川普政府加入企圖廢除歐記健保的聯邦告訴。

不過，眾院民主黨競選組織隨後在約40位選舉戰情緊繃的民主黨眾議員選區推出數位廣告，宣稱他們將奮勇抗拒共和黨破壞歐記健保提供的保護。