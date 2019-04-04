維州韓式澡堂偷拍 至少81人受害 男遭控3重罪

2019-04-04 14:26 世界日報 維州報導



維州亞裔浴場偷拍 28歲男子被控3重罪 分享 facebook

維州紐波特新聞鎮(Newport News)的28歲男子安德森(Kwame Anderson)，因在費郡仙特維爾(Centreville)的沐浴中心Spa World偷拍他人，並上傳視頻到社交網路售賣而被捕，目前被控三項重罪和兩項輕罪；費郡警方3日表示，初步調查顯示至少81名受害人，其中三人未成年；店家暫無回應。

維州費郡警局的重大犯罪調查科(Major Crimes Bureau)負責人歐卡羅(Ed O`Carroll)3日表示，一名男性於2018年5月在社交網路上發現包括自己裸體畫面的視頻，於是報警並向Spa World反應，警方立即展開調查；費郡警探表示，目前已審閱了152個視頻，時間最早從2014年開始，涉及受害人共81名，其中包括三名未成年人。

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康薩米爾表示，基於目前的調查，所有受害人皆為男性，為保護受害人隱私，警方不能提供該社交網路的具體信息。安德森目前在押，由於警方尚未審問安德森，無法明確他的行為目的。

馬州美容按摩Spa業者常Cathy受訪表示，Spa World是韓國人開的三溫暖，大華府地區僅此一家，所以較特殊，屬亞洲風格；除了韓式汗蒸、桑拿等服務，也有類似中國北方流行的澡堂服務，顧客除了鞋子留在大廳，像手機這類私人物品都是帶進內場，有人鎖在衣櫥，也有人帶在身邊，雖然大廳貼有不得拍照或錄影的告示，但澡堂不太好管理。

Cathy也曾帶美國友人去體驗，她說，其實許多本土消費者覺得這類澡堂很新奇，但澡堂區並不像美國這邊其他高檔浴場更注重隱私，會穿泳衣或有其他遮擋，這家是陌生人裸體相向；不過Spa World的客源以韓國人或亞裔為主，也有一些俄羅斯裔的顧客，「可能成長在『北方』、有澡堂文化的顧客更有需求吧。」

Spa World在大眾點評網「Yelp」有近千條用戶評論，總評分3.5星，儘管許多顧客對身著統一的桑拿服裝、與陌生人一起裸體的泡溫水池(heated pools)感到神奇，但總體選擇「隨韓式浴場的俗」。

由於安德森的犯罪行為不僅限於仙特維爾，該郡警方已與其他郡警方合作調查，追蹤安德森的犯罪範圍，並確認是否有更多受害者；警方表示，若民眾發覺自己被監控或被非法錄像，可撥打(703)246-7800，及時聯繫費郡警察。