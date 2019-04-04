白登陷性騷爭議 發布視頻要改正 並暗示將選總統

2019-04-04 14:26 世界日報 綜合3日電



白登發視頻 稱將更尊重人和更小心 注意保持距離 並暗示將參選總統 分享 facebook

陷入陳年性騷擾爭議的前副總統白登(Joe Biden)，3日在推特發表的視頻中承諾，他將「更尊重他人空間」，並強烈暗示他將參選2020年總統。

有線電視新聞網(CNN)報導，白登在影片中說：「我從不認為政治是冰冷、沒有感情的，我一向認為應該與大家接觸，要握手、搭肩、擁抱、鼓勵，現在則是一起自拍。當然，社會常態開始改變，保護個人空間的界線也在變化，我了解。」

「我聽到你們的聲音了，我會更注意，這是我的責任，我會做到。」白登也在影片中暗示，他將宣布參選總統，外界本來就預期他極可能本月宣布參選。

白登發視頻 稱將更尊重人和更小心 注意保持距離 並暗示將參選總統 美聯社 分享 facebook

白登說：「各位，在接下來的一個月，我準備告訴大家許多議題，我會非常坦白。」

在前內華達州州議員露西．佛洛斯(Lucy Flores)，以及曾任國會助理的艾美．拉波斯(Amy Lappos)日前陸續出面指控白登有不當行為後，又有兩位女子向「紐約時報」指控過去曾遭白登不當撫摸，讓他們「感覺不舒服」。

現年22歲的凱特琳．卡魯索(Caitlyn Caruso)表示，她19歲時曾參加在拉斯維加斯內華達大學舉行的一場探討性騷擾活動，並遇見白登。

白登發視頻 稱將更尊重人和更小心 注意保持距離 並暗示將參選總統 路透社 分享 facebook

卡魯索說，兩人坐定後，白登把手放在她大腿上，卡魯索即在座位上侷促不安地扭來扭去，以表達不舒服的感覺。

她指出，由於自己曾經歷性攻擊，並在當天活動中分享這段故事，因此原本期待身為1994年「暴力對待女性」法案(Violence Against Women Act)幕後推手的白登，會了解人與人之間應保持一定距離的重要性，因此她對與白登之間的互動，感覺特別不舒服。

另一名女子是59歲作家希爾(D.J. Hill)，她提到2012年在明尼亞波利斯的一場募款餐會上，與丈夫羅伯特兩人上前與白登合照時，白登先把手放在她的肩上，然後緩緩從後背滑下，令人覺得「非常不舒服」。

當時希爾先生見狀，就把手放在白登肩膀上開了個玩笑，為太太解圍；希爾當時沒有說什麼，也不知道白登意圖為何，或是否知道她感覺不舒服，「他想怎麼樣只有他知道」。