川普雷大雨小?美墨邊境擬只關閉部分步行入境關口

2019-04-04 13:53 世界日報 綜合報導



川普威脅關閉美墨邊境雷大雨小 幕僚正研議只關閉部分步行入境的關口／庫德洛：如果關閉邊境 希望不影響貿易 法新社 分享 facebook

不久前才高喊不惜關閉美墨邊境的川普總統，可能面臨雷大雨小的局面。根據媒體報導，來自不同政府部門的官員，目前積極研究中的措施，與川普所言相比可能只是「半調子」，例如關閉某些步行入境關口而已，以便滿足川普想要有所作為的欲求。

由於越來越多來自中南美洲國家的無證移民想要從美墨邊境進入美國，川普上周揚言，如果墨西哥不拿出辦法，讓非法移民立即停止進入美國，美墨邊境從本周起即將關閉。

關閉邊境對於美墨兩國經濟都將造成重大衝擊，但川普2日仍然不改立場，但表示對於墨西哥方面的回應措施感到滿意。他說：「且讓我們看看他們能不能繼續好好做。如果他們沒辦法做到，或者我們跟國會還是無法達成協議，那麼邊境就會整個關閉，百分之百關閉。」川普說，關閉邊境是唯一能夠獲得回應的手段。

川普威脅關閉美墨邊境雷大雨小 幕僚正研議只關閉部分步行入境的關口／庫德洛：如果關閉邊境 希望不影響貿易 路透社 分享 facebook

美聯社報導，匿名消息人士透露，國土安全部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)2日稍晚與內閣成員、白宮幕僚舉行緊急電話協商，並在電話中說道，對於川普的指示，「我們會像遭到五級颶風侵襲似地嚴陣以待。」尼爾森成立了緊急應變中心，還任命美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)分區主任帕迪拉(Manny Padilla)負責與各個機關溝通協調。

白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)3日表示，關閉邊境的經濟衝擊令人憂心，因此建議如果真的關閉邊境，雙邊貿易能夠獲准持續進行。

庫德洛提出的一種建議方案為，關閉邊境地區的旅遊關口，但讓貨運關口保持暢通，避免商業供應鍊突然中斷。