準「移民沙皇」？前堪薩斯州務卿柯巴奇獻另類3策 解決邊境危機

2019-04-04 13:54 世界日報 綜合3日電



可能獲川普任命新的移民與邊界總監，肯薩斯州前州務卿獻三策解決美墨邊境問題 路透社 分享 facebook

在川普總統上月宣布全國緊急狀態以修建邊界圍牆，以及之後國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）在給參眾兩院議員的信件中指出整個無證移民制度已崩潰，緊急要求調撥資源後，可能擔任新的移民與邊界總監、成為「移民沙皇」的前堪薩斯州務卿柯巴奇(Kris Kobach)，在接受福斯商業頻道訪問時，提出他解決美墨邊境危機的另類三策，分別從協議、政府資源及財政上動手︰

1.中止美墨無證移民協議

他認為，必須結束已有數十年歷史的美墨無證移民協議，這個協議規限了美國如何才能夠拘押整個家庭。這個做法須馬上實行，這樣可以停止無證移民大篷車利用兒童作為免遭拘押金牌，從而減少他們湧到美國的動力。

2.用流動房屋處理無證移民

與其在網上出售數以千計屬於美國政府的空置流動房屋，不如用來配合移民法官，將之放置到邊境城市，設立受限制的處理無證移民城鎮。

3. 無證移民不得匯款回墨

在柯巴奇看來，一個「強有力的討價還價籌碼」，就是制定一項協議，使得向墨西哥轉移資金時，對美國更加得益。

他說：「例如提出一項財政條例，規定如果非法在美國生活，就不能以匯款的形式匯款回家。」這就會擊中墨西哥口袋裡的要害，因為墨西哥每年獲取約200億元匯款。