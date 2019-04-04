美國男性到這年紀仍未辦登記兵役 會坐牢並永久失去聯邦福利

2019-04-04 13:54 世界日報 綜合3日電



男性未登記兵役面對長期後果 分享 facebook

39年來美國男性面對一個成長儀式；在年滿18歲的30天內，每一個男性公民和合法居民都必須辦理兵役登記。他們可以填寫一張明信片大小的表格，或是上網登記。

但是，許多人不知道26歲生日是這個程序的另一個重要關卡。

未辦理兵役登記的人，年滿26歲之後就無法補辦，使他們永久失去獲得學生補助之類的政府福利，從事政府工作，甚至成為美國公民的機會。

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不滿26歲的人可以利用18歲之後的8年寬限期補辦登記。過了這個期限，要補辦登記得經過費時費錢的申訴。

兵役登記局(Selective Service)的統計資料顯示，自1993年以來，美國有100多萬名男性因沒有辦理兵役登記，申請一些政府福利被打回票，為此提出申訴。

根據法律條文，明知而又不辦理兵役登記，或忽略或拒絕這樣做，屬於刑事罪行，最高得判處5年徒刑和罰款25萬元。

兵役登記局去年把11萬2051名涉嫌違規者的姓名和地址送交司法部進行可能的制裁。但是，自1980年美國為因應蘇聯入侵阿富汗，恢復兵役登記以來，只有20人因拒絕辦理登記受到刑事起訴，只有14人被定罪。

因此，這個制度現在大致靠志願遵行、形形色色的州法，以及失去聯邦福利的風險來維持。

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為了加強執行，1980年代國會通過兩項法規，把辦理兵役登記列為獲得聯邦學生補助和聯邦工作的必要條件。

有40個州和哥倫比亞特區也把兵役登記與駕照掛鉤；有39個州與聯邦一樣，規定男性必須辦理兵役登記才能獲得州方提供的學生補助和州政府工作。

有八個州更不准未辦兵役登記的男性上州立大學院校，包括阿拉巴馬、阿肯色、科羅拉多、愛達荷、路易斯安那、新罕布夏、南達科他和田納西州。

俄亥俄州規定男性居民如不辦理兵役登記，上公立大學必須支付外州居民的較高學費。阿拉斯加州把這些人排除在其石油收入的年度分紅之外；去年的分紅為每人1600元。

由於各州規定不同，登記比率從新罕布夏州的100%，到北達科他州的63%；哥倫比亞特區更只有51%。

政府對辦理兵役登記沒有刻意教育宣導，絕大多數男性是在申請學生補助或駕照時被動的辦理登記。