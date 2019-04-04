大麻店綠卡員工 申請入籍被拒 就為這原因…

2019-04-04 13:55 世界日報 綜合報導



從事大麻業工作 綠卡持有人申請美國公民遭拒 分享 facebook

娛樂用大麻雖在少數幾州已經獲得合法，但在聯邦法律仍屬非法。出生於薩爾瓦多，嬰兒時期隨家長移民來美，13歲便取得綠卡的合法移民巴瑞托斯(Oswaldo Barrientos)，由於在科羅拉多州大麻零售店工作，參加公民面試時被移民官詳細盤查，兩周之後收到移民單位信函告知入籍申請遭拒。

包括「移民法律資源中心」(Immigrant Legal Resource Center)在內等非營利諮詢機構，過去這段期間以來都對合法移民提出警告指出，當心從事大麻產業工作可能在申請入籍時遭拒問題。

從2000年開始，醫藥用大麻在科羅拉多州獲得合法化，娛樂用大麻也在2014年變成合法。不過，在科州合法從事大麻工作的合法移民，現在卻發現申請入籍的「美國夢」面臨破滅，更害怕出入境時會遭到拘留。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，由於聯邦法律架構下大麻列為非法，不管是國土安全部或美國公民及移民服務局( USCIS)等聯邦政府單位，都要根據聯邦法律行事。

巴瑞托斯接受訪問時說，29年前隨著母親移民來美，13歲那年拿到合法居留權，屆滿30歲之後，他覺得時機已經成熟，應該申請入籍成為美國公民。他說，去年秋天參加公民面試時，沒想到移民官突然針對他在科州大麻零售店工作詳加盤問。

他表示，從一開口答覆移民官關於在大麻零售店上班的問題時，「我就已經陷入進退兩難的局面了。」

巴瑞托斯說，如實回答自己的工作狀況，等於在面試過程中坦承自己從事非法活動，也承認自己知道大麻是非法的，卻明知故犯。

巴瑞托斯表示，雖然沒有遭到任何罪名起訴，可是在面試後兩周，卻收到移民單位信函告知入籍申請已經遭拒；他說，信中說明他申請入籍未能過關的理由是因為在大麻業工作，證明他這個人缺乏「良好的品德」(good moral character)。

他說，母親2014年被診斷出皮膚癌第三期，是促使他加入大麻業工作的原因，希望醫療用大麻能對母親的病情帶來幫助。

美國公民及移民服務局發言人黛博拉‧坎能(Deborah Cannon)發表聲明指出，移民局只是依法辦事。

聲明中寫道，根據聯邦法律規範，大麻屬於非法，美國公民及移民服務局身為聯邦政府機關，必須遵守聯邦法律規範；雖然某些州法可能容許醫藥用大麻，但最高法院仍維持商事條款(Commerce Clause)架構下的國會權力，禁止大麻持有與散布，儘管某些州法已經對於這些行為已經放寬也一樣。