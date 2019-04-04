男嬰猝死捐出心臟 母4年後歡會換心女童

2019-04-04 13:29 世界日報 綜合3日電



四個月大嬰兒遭父殺害捐心臟 母親會見獲心小女孩 (取自臉書) 分享 facebook

身處佛羅里達州與阿拉巴馬州的兩個家庭，在各自歷經四年的生離死別與悲喜交加後，今年3月終於在佛州迪士尼世界歡喜見面。把兩家人連結在一起的，是一位死亡男嬰的心臟捐贈。

四歲女童摩根．普萊斯(Morgan Price)住在阿拉巴馬州大城伯明罕，她的心臟來自佛州北部大城傑克森維爾43歲單親媽媽艾利西亞．歐秋(Alicia Erchul)的早逝兒子蓋博(Gabriel)。

佛州媒體「奧蘭多前哨報」(Orlando Sentinel)報導，2014年歐秋才四個月大的兒子蓋博，在家中遭前夫虐待致死。她在悲痛之餘，決定捐出蓋博的心臟與肝臟，希望可以救到別人的小孩。

普萊斯比蓋博晚一周出生，讓家屬震驚的是，醫生發現她的心臟衰竭，無法製造足夠血液，必須持續住院等到有人捐贈心臟為止。

普萊斯的祖母桃樂西．強森(Dorothy Johnson)說：「教會與朋友都為我們祈禱，小女生可能要等上好幾個月。」

到了2014年11月初傳來讓他們期待已久的消息：找到小嬰兒的心臟了。幾個小時後，醫生成功將蓋博僅草莓大小的心臟，移植到普萊斯體內。

普萊斯祖母強森說：「這對家裡真的是又驚又喜，我們很感激有了心臟，否則就會失去她，但也知道另一個家庭失去了小孩。」

歐秋的先生後來因為二級謀殺罪被判刑40年。捐贈心臟四年後，歐秋覺得生活終於回到正軌，透過器官捐贈機構問候獲得新生命的不知名家庭與兒童。

2018年底，普萊斯家終於回覆歐秋，雙方約定今年3月在佛州迪士尼世界見面，兩家人終於見到時又是一把鼻涕、一把眼淚。

已經四歲大的普萊斯向歐秋展示身上的手術痕跡，她稱之為「我的拉鍊」。

歐秋說：「她緊緊地抱著我，她想要無時無刻都牽著我的手。這讓我有股平靜的感覺，我從沒意識到我已經失去了這種感覺。」