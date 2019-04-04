早產兒罹病遭遺棄 醫院善心護士收養

2019-04-04 13:31 世界日報 綜合報導



早產兒住院五個月無人探視，護士收養 (取自臉書) 分享 facebook

兩年前，麻州布萊頓佛藍西斯侃兒童醫院的護理長麗姿‧史密斯(Liz Smith)，在醫院電梯口瞥見被推在車上的藍眼睛小女孩，問道：「這漂亮的小天使是誰呀？」

推著小女孩的護士說，「她的名字叫吉賽兒」。當時八個月大的吉賽兒在醫院已經五個月，史密斯卻從來都沒見過，2016年7月在另一家醫院出生後不久就被送到兒童醫院來，因為生母懷孕期間吸毒，嬰兒患有新生兒戒斷症候群，肺部需要特別照顧，需用管子餵食。

吉賽兒到醫院五個月，沒有一人來探視過，社會局的員工原來打算把吉賽兒送交寄養家庭；史密斯當天在返家途中，口中不斷念著吉賽兒、吉賽兒，心中突然決定，「我來收養這個嬰兒。我來當她的媽媽」。

史密斯自己的人生路也很曲折；19歲她最親愛的母親被肝癌奪走生命後，她就立志像媽媽一樣，以無私無我的精神服務世人。

兩兄弟三姊妹的史密斯排行老三，她說，「我媽是他人優先的小兒科護士，我從小也想當護士」。

現年45歲的史密斯原想像兄弟、姊妹一樣成家生養小孩，現在甥兒、甥女都13個了，卻一直事與願違。她40歲的妹妹愛麗(Elly)說，「我向來就把麗姿當做媽，她天生就是護士的好材料」。

曾想過人工受孕，但經濟無法負擔的麗姿，就在當媽媽的願望仍強的時候，遇到吉賽兒。「吸引我的不只是她亮麗的藍眼睛。我覺得應該讓我來愛這個小孩，讓我保護她的安全」。

提出收養申請後，她每天都到吉賽兒的嬰兒床邊，細聲跟她說話。她回想，「她是有發展遲緩問題。我想讓她離開醫院，幫助她正常發展」。

2017年4月，吉賽兒九個月大的時候，她的申請獲准，唯一條件是要幫州政府找到嬰兒生父母。後來，州政府終止了生父母的權利。

在麗姿細心照顧下，兩歲的吉賽兒現在已23磅重，喜歡吃起司、酪梨和披薩，精力充沛，不時會跟著音樂哼歌；麗姿說，她最喜歡的是「你是我的陽光」(You Are My Sunshine)。