女子賑濟災民 買下全店鞋子 204雙助洪災區農民

2019-04-04 13:32 世界日報 綜合3日電



女子買下整個鞋店的鞋送給災民 (取自臉書) 分享 facebook

堪薩斯州海斯堡州立大學(FHSU)的畢業生特里特(Addy Tritt )做出善舉，買下堪薩斯州海斯當地平價連鎖鞋店Payless的所有鞋子，送給內布拉斯加州最近受洪水影響的災民。

特里特留意到Payless倒閉的消息，於是與該公司聯絡，表示有意買下當地Payless鞋店留下來的所有鞋子，在對方的大力支持下，以100元的價錢買下全店約值6000元共204雙鞋子。

這些鞋子包括162雙嬰兒鞋、2雙男鞋，其餘都是女鞋。

特里特表示，希望這些鞋子能夠找到真正需要它們的人，於是全部交給了內布拉斯加州最近受洪水影響的災民。而這批鞋子上周透過海斯堡州立大學農業聯誼會，送交給內布拉斯加州的農民。

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特里特說，無論如何，任何鞋子都比濕鞋好，她又說過去曾多次捐贈及當義工，並希望今後能繼續幫助人。她說， 人們如果感到迷茫，應該嘗試志願服務和捐贈。這給我們很大的滿足感，也希望別人能夠感受到這樣的方式。

內布拉斯加州上月中面對這場可能是半世紀以來最嚴重洪患，該州州長里克茨(Pete Ricketts)表示，在這場歷來最廣泛的洪水災難中，當地農民首當其衝，估計農業方面損失超過10億元。

而特里特一個小小的善舉，卻為嚴重的天災提供了明亮的光芒。