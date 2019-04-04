投資大麻遇詐 15華人慘賠

2019-04-04 13:09 世界日報 洛杉磯報導



大麻詐騙案 分享 facebook

近期，一些來自台灣、大陸和南加本地的華裔大麻投資者表示遭遇投資詐騙。騙子利用大麻投資機會作為幌子，吸引資金，然後用難以獲得執照等各種藉口將項目一再拖延，要求投資人加碼否則就威脅關閉項目。若投資人拒絕加碼，騙子又將同樣的項目賣給其他上當的投資人。此外這些大麻項目還疑似涉及賄賂當地官員。

南加的一家投資諮詢公司State Consultancy Group，最近接到多名華裔投資者的求助，這些被騙資金的投資者都指向一家名為南加州大麻商會（SC4）的組織。接到求助的諮詢公司負責人林先生回憶，2017年至2018年，林先生幫助SC4的華裔負責人Michael Lee開始構思項目，申請大麻種植廠的執照。引進投資後，請了工程師和建築師開始規劃方案。

一切看起來都很正常，直到去年初，SC4開始做一些違規操作。例如先僱用有執照的工程隊和建築師出方案，給市府審核並獲得許可後便取消合約，僱用沒有執照的工人來執行，包括無證的水電工等，最終無法獲得政府審核通過。由於無法贊同SC4的做法，林先生便解除了合作關係。

＊大麻項目做幌子 輪番吸金

一開始林先生以為對方只是為了省錢，報給投資人說較高的價格，自己吃掉一部分投資款項。但後來發現Michael和他的合夥人推動了很多這樣的建案，但沒有一個成為真正有執照開始運行的生意，甚至有種植場和零售店在沒有執照的情況下就已開始種植和運營，導致被警方關閉。與此同時，他們將投資人的錢用光後，並要求投資人加注投資，否則就威脅關掉項目。當投資人拒絕加錢後，他們又找別的投資人，將項目轉到別的人名下。如此反覆，將大麻項目作為幌子不斷招募資金。

據投資受害人拼湊的信息，SC4用這種方式，在河濱縣聖哈辛多（San Jacinto)、大教堂市（City of Cathedral）、聖伯納汀諾(San Bernadino)、Monero Valley等地建了十來個大麻項目，至少有15個受害的投資人，幾乎全部來自大陸、台灣以及本地華人，涉及1300多萬元資金。受害的投資人都以為這些種植場和零售店有執照，例如有投資人花50萬買下零售店，開了不到兩個月便被警方關掉，血本無歸。

由於華人大多覺得投資大麻生意不算光彩，其中有不少人投資被騙也不敢講，此外也因覺得投得不多，律師費可能更貴。林先生表示，除了SC4以外，南加州的大麻業界也有多個類似投資案有蹊蹺，這樣的投資騙局讓真正想做大麻生意的人尋找資金受阻。

＊Michael Lee聲稱被威脅

不過，Michael Lee則聲稱這些投資人威脅自己，去年底向法院申請保護令，禁止這些投資人的接觸。在保護令的聲明中，Michael稱2018年11月11日時，他與一名趙姓投資人在奶茶店見面希望跟進項目，並表示需要趙先生的報稅信息，才能開出完整的8300稅表。但趙先生變得很生氣並用中文表示「如果你要了我的命，我就會要了你的命」。Michael並表示在之後幾天，一名中年壯漢來到他和妻兒所住的家中，給了他一張寫著「有關人員名單」，此人沒有說話對著Michael拍了一張照片便離開了。在該名單上，寫有Michael以及SC4多名成員的名字，他認為自己的安全受到威脅。

在今年1月，Michael又以個人和他的多家公司名義，以詐騙和蓄意干涉經濟關係的罪名，將五名投資人告上法庭，後又增加八名投資人。起訴書顯示，被告中還包括從2017年起便參與投資的華裔投資人，這位投資者表示是用自己的名字作購買廠房的貸款，但Michael卻以公司CEO的身分將其中的房產賣掉，如今這位投資人不僅要自己還貸款，還被Michael告上法院。投資人們都表示相當氣憤，並發起反訴（cross complaint）。

＊被指賄賂官員 付費才能玩

除了涉嫌投資詐騙以外，該組織還可能涉及賄賂當地官員。根據聖伯納汀諾太陽報的報導，聖伯納汀諾市早先在通過十多家大麻商的執照申請時，拒絕了其中一家Washington LLC公司的申請，該公司負責人Stephanie Smith於2月底將市府告上法庭，並揭露該市大麻業「付費才能玩」（pay for play）的腐敗內幕。

16家在該市申請通過的大麻公司中，有四家屬於華裔業者，其中兩家正是屬於SC4的相關人士和投資人所有。Washington LLC公司指控這16家企業向市府賄賂，其中八家都違反了市政規劃條款還能獲得市府通過，八家中也包括一家SC4的公司Orange Show Cultivators。

在聖伯納汀諾太陽報獲得的兩張短信截圖中，揭露了該市多名大麻商人向去年底剛落選的該市前任市長Carey Davis私下捐款，幫助其再次選舉。雖然這一指控被Davis本人否認，但在該市另一大麻公司的負責人對話截圖中，列出幾個大麻商人的捐款數額，其中包括「Mike Lee」捐款2500元。

不過據該項目的華裔投資人，同時也是被騙取投資的受害人，他表示Michael Lee向投資人們稱他向這位市長捐了2萬5000元。