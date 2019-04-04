親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本公布新年號
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

大馬羽賽／打掉「泰」妹 戴資穎8強就位

暌違1年復工錄「國光」 孫鵬哽咽「真的很辛苦」

投資大麻遇詐 15華人慘賠

2019-04-04 13:09世界日報 洛杉磯報導

大麻詐騙案
大麻詐騙案
分享

近期，一些來自台灣、大陸和南加本地的華裔大麻投資者表示遭遇投資詐騙。騙子利用大麻投資機會作為幌子，吸引資金，然後用難以獲得執照等各種藉口將項目一再拖延，要求投資人加碼否則就威脅關閉項目。若投資人拒絕加碼，騙子又將同樣的項目賣給其他上當的投資人。此外這些大麻項目還疑似涉及賄賂當地官員。

南加的一家投資諮詢公司State Consultancy Group，最近接到多名華裔投資者的求助，這些被騙資金的投資者都指向一家名為南加州大麻商會（SC4）的組織。接到求助的諮詢公司負責人林先生回憶，2017年至2018年，林先生幫助SC4的華裔負責人Michael Lee開始構思項目，申請大麻種植廠的執照。引進投資後，請了工程師和建築師開始規劃方案。

一切看起來都很正常，直到去年初，SC4開始做一些違規操作。例如先僱用有執照的工程隊和建築師出方案，給市府審核並獲得許可後便取消合約，僱用沒有執照的工人來執行，包括無證的水電工等，最終無法獲得政府審核通過。由於無法贊同SC4的做法，林先生便解除了合作關係。

＊大麻項目做幌子 輪番吸金

一開始林先生以為對方只是為了省錢，報給投資人說較高的價格，自己吃掉一部分投資款項。但後來發現Michael和他的合夥人推動了很多這樣的建案，但沒有一個成為真正有執照開始運行的生意，甚至有種植場和零售店在沒有執照的情況下就已開始種植和運營，導致被警方關閉。與此同時，他們將投資人的錢用光後，並要求投資人加注投資，否則就威脅關掉項目。當投資人拒絕加錢後，他們又找別的投資人，將項目轉到別的人名下。如此反覆，將大麻項目作為幌子不斷招募資金。

據投資受害人拼湊的信息，SC4用這種方式，在河濱縣聖哈辛多（San Jacinto)、大教堂市（City of Cathedral）、聖伯納汀諾(San Bernadino)、Monero Valley等地建了十來個大麻項目，至少有15個受害的投資人，幾乎全部來自大陸、台灣以及本地華人，涉及1300多萬元資金。受害的投資人都以為這些種植場和零售店有執照，例如有投資人花50萬買下零售店，開了不到兩個月便被警方關掉，血本無歸。

由於華人大多覺得投資大麻生意不算光彩，其中有不少人投資被騙也不敢講，此外也因覺得投得不多，律師費可能更貴。林先生表示，除了SC4以外，南加州的大麻業界也有多個類似投資案有蹊蹺，這樣的投資騙局讓真正想做大麻生意的人尋找資金受阻。

＊Michael Lee聲稱被威脅

不過，Michael Lee則聲稱這些投資人威脅自己，去年底向法院申請保護令，禁止這些投資人的接觸。在保護令的聲明中，Michael稱2018年11月11日時，他與一名趙姓投資人在奶茶店見面希望跟進項目，並表示需要趙先生的報稅信息，才能開出完整的8300稅表。但趙先生變得很生氣並用中文表示「如果你要了我的命，我就會要了你的命」。Michael並表示在之後幾天，一名中年壯漢來到他和妻兒所住的家中，給了他一張寫著「有關人員名單」，此人沒有說話對著Michael拍了一張照片便離開了。在該名單上，寫有Michael以及SC4多名成員的名字，他認為自己的安全受到威脅。

在今年1月，Michael又以個人和他的多家公司名義，以詐騙和蓄意干涉經濟關係的罪名，將五名投資人告上法庭，後又增加八名投資人。起訴書顯示，被告中還包括從2017年起便參與投資的華裔投資人，這位投資者表示是用自己的名字作購買廠房的貸款，但Michael卻以公司CEO的身分將其中的房產賣掉，如今這位投資人不僅要自己還貸款，還被Michael告上法院。投資人們都表示相當氣憤，並發起反訴（cross complaint）。

＊被指賄賂官員 付費才能玩

除了涉嫌投資詐騙以外，該組織還可能涉及賄賂當地官員。根據聖伯納汀諾太陽報的報導，聖伯納汀諾市早先在通過十多家大麻商的執照申請時，拒絕了其中一家Washington LLC公司的申請，該公司負責人Stephanie Smith於2月底將市府告上法庭，並揭露該市大麻業「付費才能玩」（pay for play）的腐敗內幕。

16家在該市申請通過的大麻公司中，有四家屬於華裔業者，其中兩家正是屬於SC4的相關人士和投資人所有。Washington LLC公司指控這16家企業向市府賄賂，其中八家都違反了市政規劃條款還能獲得市府通過，八家中也包括一家SC4的公司Orange Show Cultivators。

在聖伯納汀諾太陽報獲得的兩張短信截圖中，揭露了該市多名大麻商人向去年底剛落選的該市前任市長Carey Davis私下捐款，幫助其再次選舉。雖然這一指控被Davis本人否認，但在該市另一大麻公司的負責人對話截圖中，列出幾個大麻商人的捐款數額，其中包括「Mike Lee」捐款2500元。

不過據該項目的華裔投資人，同時也是被騙取投資的受害人，他表示Michael Lee向投資人們稱他向這位市長捐了2萬5000元。

大麻詐騙案
大麻詐騙案
分享
大麻詐騙案
大麻詐騙案
分享

大麻華裔詐騙
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

闖美總統莊園被指中國女間諜 環時：真相令人哭笑不得

2019-04-04 13:04

大麻店綠卡員工 申請入籍被拒 就為這原因…

2019-04-04 13:55

美國男性到這年紀仍未辦登記兵役 會坐牢並永久失去聯邦福利

2019-04-04 13:54

準「移民沙皇」？前堪薩斯州務卿柯巴奇獻另類3策 解決邊境危機

2019-04-04 13:54

川普雷大雨小?美墨邊境擬只關閉部分步行入境關口

2019-04-04 13:53

女子賑濟災民 買下全店鞋子 204雙助洪災區農民

2019-04-04 13:32

早產兒罹病遭遺棄 醫院善心護士收養

2019-04-04 13:31

男嬰猝死捐出心臟 母4年後歡會換心女童

2019-04-04 13:29

海鮮也被偷！班森賀海濱大道頻遭竊 華商叫苦

2019-04-04 13:08

布碌崙住宅爆六級火災 街區濃煙瀰漫

2019-04-04 13:04

費城公車載客率 創20年新低

2019-04-04 11:14

「色老頭」入主白宮？8歲到88歲全不放過 連川普都笑了...

2019-04-04 11:00

風力發電噪音致癌？ 參議員：川普發言有夠腦殘

2019-04-04 09:22

芝加哥破天荒 選出非裔女同志市長

2019-04-03 23:43

誰說服了總統？廢除歐記健保難關重重 川普改口暫緩

2019-04-03 21:45

川普別墅「海湖莊園」遭入侵？特勤局逮捕一「中國女子」

2019-04-03 16:25

美醫療帳單天價遭兩黨罕見聯手遏制 醫界批干涉收費

2019-04-03 16:24

麥康諾挑明參院無意廢歐記健保 逼川普轉彎

2019-04-03 16:23

四分之一美國人看牙沒保險 這種廉價「折扣計畫」是選項

2019-04-03 16:22

看病真貴！四分之一美國人沒錢就醫 二分之一怕重病破產

2019-04-03 16:14

波洛西忠告白登：兩手別亂摸 加入「一臂距離俱樂部」

2019-04-03 15:04

廢歐記健保難度太高 川普打退堂鼓：2020選後再說

2019-04-03 14:58

開膛殺人魔獲釋定居芝西郊 居民：心裡發毛

2019-04-03 14:56

川普嗆關美墨邊界 眾院議長：爛主意

2019-04-03 13:15

關閉美墨邊界？川普稍鬆口「部分封鎖」 不過有但書…

2019-04-03 13:15

影／川普稱習近平「國王」再轟中國貿易打壓

2019-04-03 12:39

影／海湖莊園維安漏洞？陸女攜惡意軟體矇騙闖入

2019-04-03 12:29

送太空人上火星 NASA證實目標鎖定2033年

2019-04-03 12:19

美衛生總署警告：兒童神秘癱瘓疾病今年有可能大流行

2019-04-03 11:50

全美第二大癌致死病因！直腸癌年輕化 專家籲定期篩檢

2019-04-03 11:47

史上第1人！ 非裔女同志 當選芝加哥市長

2019-04-03 10:26

美媒：美國高教國際化難逃膚淺 盛況不再

2019-04-03 10:17
看更多

熱門文章

日皇退位史無前例10天長假 日本人：假太多怎麼放？

2019-04-03 17:21

脫歐變脫衣！英國會議員臉超震驚 想看又不敢看

2019-04-03 15:09

影／排隊超整齊！日本計程車這一幕讓外國人驚訝

2019-04-03 14:38

美官員：伊朗原油3豁免國已停止進口 未說是否包括台灣

2019-04-03 15:34

權力遊戲vs.復仇者聯盟 4月眼球大戰誰會贏？

2019-04-03 23:37

特斯拉在德國的銷售直逼保時捷 全賴Model 3銷售大增

2019-04-03 23:25

「色老頭」入主白宮？8歲到88歲全不放過 連川普都笑了...

2019-04-04 11:00

土耳其向俄買武器 美國考慮把土國踢出F-35專案

2019-04-03 19:33

日本迎向「令和」 陳弱水：沒有政治色彩的年號

2019-04-03 22:22

馬來西亞39億元成交超級豪華遊艇 竟是弊案資產

2019-04-03 15:13

歐盟：脫歐協議若不過關 不再同意延後期限

2019-04-04 01:06

倫敦金騙案損失5.8億 收藏家葛師科1.9億賣18件藏品

2019-04-03 19:12

解開天皇祕密 為華人讀者爬梳日本文化羈絆

2019-04-03 17:35

日經：日本顯示器準備接受宸鴻等台陸企業金援注資

2019-04-03 19:14

美醫療帳單天價遭兩黨罕見聯手遏制 醫界批干涉收費

2019-04-03 16:24

不滿印度擊毀衛星 NASA批：會加速軍備競賽

2019-04-03 17:05

奈良母鹿死亡 胃內竟有3.2公斤塑膠袋

2019-04-03 19:49

2千年聖經記載 國王僕人印璽出土

2019-04-03 17:03

川普若關美墨邊境將掀4大衝擊 影響遠甚對陸貨課稅

2019-04-03 17:20

庫德洛：中美磋商料再延長 中國首次承認竊取知識產權

2019-04-04 10:19

三星前景亮眼？ 路透評論：飄來兩大烏雲

2019-04-03 18:45

比特幣飆風再起 專家：直接跳過別理

2019-04-03 18:50

結婚45分鐘後小孩呱呱墜地 見證人：難忘的經驗

2019-04-03 14:20

歐美大銀行 11年裁員逾80萬人

2019-04-04 02:45

員工愈幸福公司報酬率愈高 科技業最顯著

2019-04-03 21:28

梅根哈利IG帳號6小時破百萬追蹤 創世界紀錄

2019-04-04 09:19

汶萊同志性愛處石刑 印尼、大馬將跟進？

2019-04-03 23:44

四分之一美國人看牙沒保險 這種廉價「折扣計畫」是選項

2019-04-03 16:22

對抗川普「美國優先」 法德成立多邊主義聯盟

2019-04-03 15:11

豐田油電車專利 免費開放

2019-04-04 02:45

英國脫歐仍陷僵局 梅伊剩3條路可走

2019-04-03 14:48

看病真貴！四分之一美國人沒錢就醫 二分之一怕重病破產

2019-04-03 16:14

美服務業景氣意外滑落至19個月低點 道瓊開高震盪

2019-04-03 22:49

驚！臉書兩家app開發商 用戶資料竟存公開資料庫

2019-04-04 08:47

誰說服了總統？廢除歐記健保難關重重 川普改口暫緩

2019-04-03 21:45

30多年殺3千隻貓引爭議 美農業部宣布終止實驗

2019-04-03 16:08

中美貿易磋商 最後一輪？

2019-04-04 00:23

泰王加冕典禮在即 今年潑水節規模縮水

2019-04-03 23:51

新抗衰老藥殺死「喪屍細胞」 聲稱延長30年壽命 最快兩年後推出

2019-04-04 12:30

闖美總統莊園被指中國女間諜 環時：真相令人哭笑不得

2019-04-04 13:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top