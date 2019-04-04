阻網購巨擘賣仿冒品 川普簽署打假備忘錄

2019-04-04 12:44 聯合晚報 記者張聲肇／綜合報導



美國總統川普3日簽署備忘錄，下令有關部門研商阻止網購巨擘銷售仿冒品的方法。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普3日簽署「打假」備忘錄，下令有關部門研商遏止網購商賣假貨，結束電子交易的「西部蠻荒」時代；而該文件目的在制止網購大咖如亞馬遜、eBay以及中國大陸的阿里巴巴銷售仿冒品。

大陸網購平台寄到美國的山寨版LVMH手提包與架上正品對照檔案照。 路透 分享 facebook

白宮貿易顧問納瓦羅說，川普總統認為，美國該採取行動，清理一下網路貨品交易的西部蠻荒了。

他說，政府若不行動，消費者買到的鞋子可能半路破裂，電子裝備可能突然起火。

他指出，問題的核心在於第三方網路市場對假貨的交易根本「零責任」，這個不合理的現象必須終止，「我們將多方處理這問題」。

他引述2018年政府報告指出，政府會計單位網購的47件商品，20件是假貨，比率43%。

該報告說網購商店不只包括亞馬遜和eBay，也包括沃爾瑪（Walmart）、Sears和電腦網站Newegg；至於哪些網路商賣出多少假貨，報告並未細分。

納瓦羅說，確切打擊假貨騙人的方法，正要開始研議，川普總統備忘錄已下令國安部與相關部門，共同擬定問題嚴重性報告，並追查假貨來源，從行政、法規、立法以及政策個層面，提出解決問題的建議。

經濟合作與發展組織估計，每年假貨與侵犯專利權的「水貨」交易達5000億美元，其中約20%侵犯美國的智慧財產權。

納瓦羅強調本案與亞馬遜老闆得罪川普或美中貿易談判無關；川普批評過亞馬遜納稅太少、傷害美國郵局業務、讓實體商店一一倒閉關門。

亞馬遜聲明，公司的經營策略就是「嚴禁銷售假貨」；eBay沒有答覆相關詢問；阿里巴巴表示歡迎美國政府用心打假。