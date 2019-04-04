海鮮也被偷！班森賀海濱大道頻遭竊 華商叫苦

2019-04-04 13:08 世界日報 紐約報導



整街華裔商家常遭盜竊 62分局、社區服務中心前往尋訪 分享 facebook

布碌崙(布魯克林)班森賀海濱公園大道(Bay Pkwy)商家日前頻遭歹徒入室盜竊，令當地商家苦不堪言；62分局於3日特別派出警員巡訪當地，並在布碌崙社區服務中心的協助下向商家了解相關情況。

社區服務中心負責人羅添福表示，海濱公園大道近期有不少商家投訴盜竊案件猖狂，其中包括華裔經營的超市與99雜貨店；店主表示許多竊賊明目張膽進入店內，直接拿走店內商品卻拒絕付款，被盜的貨物從食物到日用品都有，甚至包括海鮮。

遭盜竊的商家極多，而且行竊的竊賊並非同一夥人，有華裔、西語裔和俄羅斯裔等；不少商家業主對此咬牙切齒，表示雖然單次盜走的貨物價值不高，但累積下來的數量也十分龐大。

針對盜竊猖獗，62分局警員拜勒(Boyle)及唐姓警員在羅添福陪同下到當地向業主了解情況，他們分別巡訪家家樂、新城、高雲等超市；業主向警方表示，這些竊賊膽大妄為，通常穿著厚厚的大衣前來，然後將商品藏在衣服內離開，還有人推著購物車前來，直接將商品放進購物車便大搖大擺離開。

業主表示，每次發現竊賊都會及時報警，但大部分竊賊會極力反抗後逃走，因此商家希望警方能增加在當地巡邏的警力，以及派出警車駐守當地，才能對嫌犯起到威懾作用。

兩名警員表示會將情況匯報分局，10日(周三)上午11時將在布碌崙社區服務中心舉行會議，詳細講解遇到該類情況處理方式，呼籲商家屆時參與。地址布碌崙O大道124號。