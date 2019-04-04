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布碌崙住宅爆六級火災 街區濃煙瀰漫

2019-04-04 13:04世界日報 紐約報導

影音來源：記者顏潔恩

影音來源：記者顏潔恩

布碌崙(布魯克林)日落公園3日發生嚴重六級火災，一間位於7大道的公寓冒出熊熊大火，整層單位全被燒毀，狂風更導致火勢蔓延至隔壁公寓樓；市警和市消防局出動大批人員到場搶救，截至本報截稿，現場火勢仍未滅，官方宣布15人受傷，其中八名為消防員

3日下午4時50分左右，位於44街702號的一棟六樓公寓傳出火警，起火地點是頂樓一間單位的某個房間內，不久後市消防局出動近十輛消防車、30多名消防員前往救火，並疏散樓內和附近居民至安全區域。據路人提供的視頻顯示，起火房間的窗口不停噴發大火，現場也全是刺鼻焦味和濃濃黑煙。

但因火勢猛烈，瞬間便燒毀同層樓其他房間，頂樓天花板全被燒光；大火延燒一個小時後，也燒至樓下的單位，大火不停從窗口往外噴發，燒毀的餘燼也到處飛散。

由於大火不斷燃燒，濃煙一度蔓延至周邊地區，不少民眾走在路上都掩蓋口鼻；網路上也有民眾表示，在維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)都能看見濃煙滾滾。

晚間7時左右，火勢受到大風的影響，火勢最終蔓延至8大道方向的隔壁另一棟公寓；狂風讓消防員的工作更加棘手，消防局因而加強人力，晚間9時左右，共有超過150名消防員在現場救援。

一名第一時間抵達案發現場的警員表示，居住在該公寓內的西語裔和華裔居民參半，他抵達現場時幫忙疏散人群，在三樓名喚一對華裔男女逃生。

截止截稿，當局尚未公布起火原因，消防員仍在現場搶救火勢，目前已知有15人受傷，其中八名為消防員；市警也通知受害者們移步至45街的169初中避難。

布碌崙華社住宅爆五級火災 周邊街區濃霧瀰漫 `
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