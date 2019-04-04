美要求中國2025年落實貿易協定 川習會或在第三國舉行

2019-04-04 11:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



據熟悉美中貿易談判的消息人士透露，美、中雙方談判代表正在研擬的貿易協定中，將允許中國於2025年才完全落實採購美國原料商品，及外國企業在中國設立100%控股的公司等承諾。雙方官員仍在討論「川習會」將於何時舉行，最快可能於4日就宣布日程。消息人士表示，中方要求「川習會」在中立的第三國舉行。

中國首席談判代表副總理劉鶴、美國貿易代表賴海哲及財政部長米努勤3日在華府展開新一輪談判，主要目標是敲定貿易協定的核心議題，讓川普與習近平能夠進行簽署儀式。川普4日並將在白宮會晤劉鶴。

消息人士指出，依據雙方研擬的協定，中國將在2025年落實採購更多美國原料商品的承諾，包括黃豆及能源產品，且讓外國企業能在中國設立100%控股的公司；如果中方未能落實這些具有約束力的保證，美國可能採取報復行動。至於何時解決強迫性技術移轉等高度爭議的問題，可能還需要更長的時間。

消息人士並指出，其他不具有約束力的承諾，包括中方提議美國在2029年之前不要進行報復；但並未說明詳情。

美方特別聚焦於中國在2020年第二季之前的採購承諾，以削減美中貿易逆差，為川普競選連任造勢。消息人士指出，基於這項原因，美方力促中國在協定生效之後的頭兩年，能夠先行購買大量的美國商品。

雙方仍未敲定將如何落實協定，而賴海哲強調這是談判的基本問題。消息人士指出，中國迄今只同意考慮當美國對中國採取行動時，中國不進行報復，但並未正式保證不會反擊。

另一項重要問題，則是川普已經對3,600億美元中國產品所加徵的懲罰性關稅將如何解決。川普曾表示至少將在「一段相當長的時間內」，維持一部分的懲罰性關稅。

協定內容還將包括一些基準性的條款，例如在協定簽署90天及180天內，中國將落實一些關鍵性的承諾。