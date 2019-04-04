費城公車載客率 創20年新低

2019-04-04 11:14 世界日報 綜合報導



雖然費城2017年人口增加8萬2000人，但SEPTA公車載客率連續四年下滑，去年創20年新低，較2017年少8％。SEPTA公車運作成本，三分之一依賴車票收入，其餘靠州府補貼。

費城公車 分享 facebook

聯邦資料顯示，SEPTA去年3億餘搭乘次數，約半數為巴士，是聯邦2002年開始統計至今最低，地鐵、區間火車則小幅成長，但不足以彌補公車的損失。

負責提升搭乘率的市府運輸部政策主管Christopher Puchalsky表示，發展公共交通有助減低汙染、塞車，也滿足低收入社區居民工作通勤需求。目前已承諾重新設計公車路線，提高准點率，並提議雇用專業規劃公司，三年內完成改善。

費城詢問報報導，洛杉磯、達拉斯、芝加哥、波士頓公車搭乘率近年均下滑，但幅度不如費城。研究發現主要競爭來自優步、Lyft等網約車。比如抵制網約車發展的休士頓，加上重新規劃公車路線，增加離峰時間班次，去年公車搭乘率逆勢上升1.2％

當局指，費城目前新建215個候車亭，預計將再增400個。月前新增南北向49號公車，2017年新增的Roosevelt Boulevard直行公車，去年載客率增5.5％。明年是近年首次未計畫漲價，但乘客建議的免除轉車費，仍須一年評估。

雖然Chestnut及Market街公車專用道被指執法不力，市府目前仍有意增加公車專用道改善塞車、誤點現象。乘客則抱怨常有司機請假導致減班，而且儲值票票沒有家庭折扣計畫，全家出門時，搭乘網約車較划算。