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風力發電噪音致癌？ 參議員：川普發言有夠腦殘

2019-04-04 09:22聯合報 記者郭宣含╱即時報導

愛荷華州風電機組。美聯社
愛荷華州風電機組。美聯社
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美國總統川普2日晚間在美國共和黨眾議院全國委員會的年度春季晚宴表示，風力發電機組的噪音會導致癌症。推動風電的愛荷華州共和黨參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）大感不滿，稱川普的說法是「腦殘」發言。

葛拉斯里3日在電話上向記者表示，川普有關風力發電的言論相當白癡（idiotic），而且不太尊重身為「風能減稅祖父」的他（葛拉斯里）。

葛拉斯里在26年前努力推動聯邦減稅政策，有助風力發電發展。葛拉斯里代表的愛荷華州是美國風力發電的領頭羊，有超過4000個風電機組。

愛荷華州州長琴．萊諾斯（Kim Reynolds）面對記者的提問，不願表示川普發言有誤，只說她不適合評論。

萊諾斯指出：「你知道世事無常。某一年大家說咖啡有利健康，但隔一年又說咖啡會致癌。事情就是這樣，我們有很多人推動這個產業、投資這個產業，我們應該對於自己的定位感到驕傲。」

她說，愛荷華州40%的用電來自風力發電。

根據今日美國（USA Today），目前沒有證據顯示癌症與風力發電廠有關係。

批評者認為，風電機組運作涉及電動勢（EMF）、陰影閃爍（shadow flicker）、人類可聽見的噪音、低頻噪音等干擾，這可能擾亂睡眠、引發頭痛和輕微嘔吐。

不過相關研究人員在一份2014年公布於美國國立衛生研究院的的報告中指出，風力發電不會有進一步的威脅，而且可以把風電機組建在離住家比較遠的位置，降低干擾。

川普噪音癌症
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