台灣發明防駕駛視線死角 角逐美國愛迪生獎

2019-04-04 07:38 中央社 紐約3日專電



工研院耗時10多年開發的智慧道路安全警示系統，以車間通訊技術解決駕駛視線死角問題，有效減少意外發生，獲今年美國愛迪生獎肯定，入圍「運輸與物流類-乘客安全」決選。

愛迪生獎有「創新界奧斯卡獎」美譽，是為紀念發明家愛迪生（Thomas Edison）追求創意與卓越精神而設置，每年表彰全球創新產品、服務與企業領袖，今年邁入第32屆，訂於4日晚間在紐約舉行頒獎典禮。

這套系統稱作iRoadSafe，採用工業技術研究院自行研發的車載短距無線通訊技術（DSRC），鎖定發展日益成熟的車聯網商機。工研院資訊與通訊研究所車載資通訊與控制系統組組長蔣村杰、副組長鄭安凱將代表研發團隊，參加明天在紐約舉行的愛迪生獎頒獎典禮。

一般來說，車對車防撞需要每輛車都搭載相同技術，透過通訊才能運算相對距離，但現實並非如此。為解決技術普及問題，工研院研發iRoadSafe系統，整合通訊、感測器與交通號誌等資訊，以防碰撞演算法運算人車距離、預測軌跡，提前發出警示。

除了有車載顯示器提醒駕駛，這套系統還以車對路直接通訊，以路邊電子看板提醒用路人即將有車輛通過。

10年多前，美國政府為提升道路安全而提倡DSRC，工研院當時參與美方研發及標案，並將成果帶回台灣，發展自主技術。如今，iRoadSafe系統已應用在台北仁愛路公車道、高雄輕軌沿線路口，自駕車未來也可能採用相關技術。

蔣村杰今天受訪時說，自駕車主要以攝影機偵測交通號誌，如遇到天候不佳、路樹遮擋等狀況，自駕車可能無法接收號誌影像，此時DSRC就能派上用場。以數位訊號精準傳輸紅綠燈控制資訊，會比影像搭配人工智慧技術更有效率。

紐約正在推動車聯網試點計畫，已有8000輛計程車、巴士和清潔車加裝DSRC設備。為探尋台美合作機會，蔣村杰此行與紐約市交通局智慧交通系統（ITS）主任泰拉茲（Mohamad Talas）會面，就ITS發展交換意見。

鄭安凱表示，DSRC仍在驗證階段，但發展至今技術已準備就緒，就像安全帶與安全氣囊發展數十年，才成為車輛須強制安裝的配備，工研院看好車間通訊可能是下一個車輛被要求強制裝載的技術。

除工研院iRoadSafe系統入圍愛迪生獎「運輸與物流類-乘客安全」決選外，台灣骨王生技公司開發結合混合實境（MR）技術的智慧骨科手術眼鏡，可增加動刀精準度、減少手術時間，也入圍愛迪生獎「醫療/牙科類-先進手術儀器」決選。