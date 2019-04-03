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誰說服了總統？廢除歐記健保難關重重 川普改口暫緩

2019-04-03 21:45世界日報 記者顏伶如／綜合報導

從競選期間便高喊要廢除「可負擔健保法」(Affordable Care Act，即歐記健保)的川普總統，1日晚間突然態度急轉彎，發布推文寫道將等贏得2020年連任之後，才會推翻歐記健保，並推出替代方案；華盛頓郵報分析，從川普推文內容看來，似乎讓人覺得白宮裡終於有人說服川普，讓他了解目前眾院由民主黨位居多數的現實之下，共和黨想要推翻歐記健保的機會其實是零。

川普推文中也表示，保證在2020年11月成功贏回眾院多數席次，並且繼續守住參院掌控權之後，共和黨會將在國會通過「真的很棒」的健保方案。

有線電視新聞網(CNN)報導指出，川普的表態讓共和黨國會議員能夠稍微喘息，但也可以確認許多美國選民極度關切的健保議題，將是2020年大選的選舉主軸。

只不過，就算川普預言成真，2020年共和黨能夠一口氣拿回參眾兩院多數席次，屆時能否因此就把歐記健保廢除，並通過一套取得各方共識的替代方案，現階段根本沒人說得準。

儘管現實層面問題重重，川普上周在推特發文絲毫不手軟，連續發表一則又一則抨擊歐記健保的推文。「通俄案」調查落幕讓川普鬆一口氣之後，立即讓他把注意目光轉回盯著國會推翻歐記健保上頭，對幾位共和黨聯邦參議員頻頻施壓。

懷俄明州聯邦參議員巴拉索(John Barrasso)、路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)及佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott)是多次被川普點名提及的研擬歐記健保替代方案主要負責人。巴拉索及卡西迪都是醫師出身，史考特則當過醫院主管。這三位參議員先前都曾表示，他們的重點是放在如何降低民眾的醫藥費用負擔，而不是把健保法律徹底改頭換面。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也已公開表示，並沒有興趣再度挑戰推翻歐記健保。包括紐約州聯邦眾議員瑞德(Tom Reed)在內的共和黨眾議員則說，在民主黨穩居眾院多數席次的現況之下，並沒有意願參加無意義的歐記健保推翻大戰。

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