美醫療帳單天價遭兩黨罕見聯手遏制 醫界批干涉收費

2019-04-03 16:24 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



儘管川普總統與眾議員對美國醫療保健政策立場嚴重分歧，但選民都認為這是個重大問題，兩黨對於解決醫療帳單劇升的問題也有志一同；眾院教育及勞工委員會2日舉行聽證會，目的是避免病患收到天價醫療帳單；佛羅里達州民主黨眾議員威爾遜(Frederica Wilson)一開場就指明：「有必要針對這個問題大膽行動，不讓病患因為天價醫療帳單受苦。」

國會兩黨罕見聯手支持遏制天價醫療費用，讓醫療業者對於聯邦政府介入訂定收費價格的擔憂；醫院及醫療專業團體2日表示，聯邦政府不該替私營企業規定條款，訂定醫療「網絡外(out- of-network)」收費標準，因為可能會導致醫療業界全體的聯邦費率設定，一發不可收拾。

非營利組織凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)去年9月進行的民意調查顯示，三分之二國人表示非常或有些擔心，能否負擔自己或家人突如其來的帳單開銷。

國會相關人員1日表示，儘管國會分裂，但遏制天價醫療帳單的法案將在今年向前推進並通過；川普總統1月也承諾將把遏制天價醫療帳單列入優先事項。

美國醫院協會（American Hospital Association）、美國醫學會和美國醫院聯合會2日聯合致函國會，表示支持保護患者免受意外天價帳單影響，但他們強調將「綁定付費」(bundling payment)納入法案並不是好事；他們呼籲國會不要採納任何「未經證實」的建議，因為這些建議將會顛覆醫療衛生系統的基礎。

它們希望可以對醫生設下限制，讓他們無法收取更高的「網絡外」費用。

美國醫院協會執行副總裁尼克斯（Tom Nickels）表示，設定費率與民主黨提議的「全民聯邦醫療保險」(Medicare for All)很像。

美國醫學會雜誌2017年研究指出，網絡外麻醉醫師帳單佔平均醫療保險支付率的580％。目前已有近30個州立法防止網絡外意外天價醫療帳單，但根據無黨派研究基金會聯邦基金2017年報告，多數法律並不全面。