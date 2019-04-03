麥康諾挑明參院無意廢歐記健保 逼川普轉彎

2019-04-03 16:23 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合2日電



參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)2日表示，他已經成功說服川普總統放棄在今年推翻可負擔健保法(Affordable Care Act，又稱歐記健保)的計畫，留到2020年大選再說；川普則堅稱是他自己的決定。

美聯社報導，麥康諾對國會記者團說：「我很清楚告訴他，參院不會做這件事。」

麥康諾極少對外公開這些內部對話，這顯示國會共和黨人與川普交手兩年後，終於有辦法因應川普衝動行事的執政風格。

對此川普當天在白宮表示，「是我自己想要延緩的，我想延到大選後再說。」

上周川普發動「奇襲」，指示司法部對德州法院一項判決上訴，希望透過法律途徑推翻歐記健保；一位知情人士透露，川普不想在2020年大選時，再對健保議題讓步。

這位知情人士說：「我們要保住總統的位子，我們會對歷來最佳的健保方案投票。」

川普與麥康諾已經多天未講話，上周川普宣布要動手廢除歐記健保，讓共和黨人大驚，還堅稱共和黨可以成為「健保黨」。

在2017年吃過敗仗，未能成功廢除歐記健保後，如今共和黨不想再來一次。

根據另一位知情人士透露，麥康諾眼見黨內同志反彈，他告訴川普要聽他的話。

麥康諾向總統說明，共和黨參議員願意處理特定的健保議題，也就是降低處方藥價格，但川普野心太大，想要一次把歐記健保全部廢除，這在民主黨人主導眾院的情況下行不通。

這位知情人士提到，麥康諾多次要川普把話聽進去，後來奏效；川普回覆麥康諾他「接受」這個狀況，而且「將擬出一個將在2020年大選向美國人民提出的方案」。