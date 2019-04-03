四分之一美國人看牙沒保險 這種廉價「折扣計畫」是選項

2019-04-03 16:22 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



四分之一美國人沒有牙齒醫療保險。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，約四分之一美國人沒有牙齒醫療保險；沒有牙保不代表只能硬著頭皮不看牙，也導致「牙科折扣計畫」（Dental discount plans）應運而生；不過，知道和運用這種廉價看牙計畫的人不多；全國牙科計畫協會（National Association of Dental Plans）最新調查指出，使用私人牙科福利的患者中，只有5％有使用牙科折扣計畫。

牙科折扣計畫不是保險，它們很像是加入成為大批發會員，進而享受各種牙科手術折扣價，從20％到60％不等。牙科折扣計畫由許多大型醫療保險供應商提供，包括Aetna，Humana和CVS Health等。

參與折扣計畫的牙醫網絡可能比保險網絡小，因而限制了患者選擇，而且它們不像多數牙保那樣承擔預防性洗牙和X光檢驗的全部費用；但美國牙科協會（American Dental Association）資深副總裁普瑞博（Dave Preble）表示，比起完全不看牙，折扣計畫仍是不錯的選擇，「事實證明，定期看牙醫的人更健康。」

消費者健康聯盟（Consumer Health Alliance）數據顯示，牙科折扣計畫的參與者約40%年齡在56到75歲之間。部分原因是老年人聯邦健康計畫Medicare不包括牙保在內，老年人可通過私人經營的Medicare Advantage計畫，購買補充牙科承保或獲得牙科護理。

對於那些無法負擔每月保險費用的雇主來說，折扣計畫是更便宜的選擇；此外，許多由雇主提供的牙保規定每人年度開銷上限1500元，根管治療、冠牙或植牙等高成本手術費用可能超過此上限。參加牙科折扣計畫，可節省未被牙保包括在內的開銷。

據統計，2017年一般家庭牙科保險不包括自付額在內，年費近600元。大多數折扣計畫的家庭費用從200元到400元不等，為預算緊張的家庭省錢；但折扣計畫只是在檢查或填牙等過程費用打折，計畫參與者可能會要自付更多錢。

大多數保險都不包牙科美容，如牙齒美白或改善受損牙齒受損的外觀；牙科折扣計畫則大多適用；對愛美的年輕人來說，很有吸引力。