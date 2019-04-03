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看病真貴！四分之一美國人沒錢就醫 二分之一怕重病破產

2019-04-03 16:14世界日報 記者顏伶如／綜合報導

美國民眾平均每人的醫藥費開銷為1萬700元，這個數目遠遠超過其他國家人民的醫藥費...
美國民眾平均每人的醫藥費開銷為1萬700元，這個數目遠遠超過其他國家人民的醫藥費開銷。示意圖／ingimage
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非營利醫療費用研究機構「西區健康」(West Health)與蓋洛普民調(Gallup)2日公布聯合民調統計指出，美國民眾為了付醫藥費，去年總共借款880億元；統計報告同時顯示，約有四分之一受訪者表示健康其實有問題，但一直沒有就醫，只因為看病費用太高，沒錢看病；另外有近半數受訪者則說，萬一遇到昂貴醫藥費帳單，可能就要破產。

這項調查結果指出，約有25%受訪民眾表示，為了籌措醫療費用開銷，必須在生活其他方面縮衣節食。

蓋洛普民調資深研究員魏特爾斯(Dan Witters)表示，研究結果顯示，如今有人數龐大的民眾延遲就醫，或根本不敢看病，也有很多民眾必須借錢才有辦法繳付醫藥費。

他說：「能夠躲得掉美國醫療保險價格昂貴危機的美國民眾，根本寥寥無幾。」

美國有線電視新聞網(CNN)報導，根據聯邦政府數據，在2017年，美國民眾平均每人的醫藥費開銷為1萬700元，這個數目遠遠超過其他國家人民的醫藥費開銷。

如何降低醫療費用開銷，尤其是處方藥物不斷漲價的問題，「西區健康」策略長賴許(Tim Lash)指出：「在目前美國政治環境底下，我們經常把注意焦點放在政策與立法上頭，而不是真正需要根除的問題本身。」

「西區健康」與蓋洛普民調這項聯合調查也發現，約有45%受訪美國民眾表示，擔心自己萬一出現重大健康問題，恐怕將面臨破產；統計結果發現，家庭年收入18萬元的民眾中，也有三分之一存有這種憂慮。

當受訪民眾被問到是否認為美國醫療保險制度在世界各國當中排名居冠時，答案呈現政黨差異；統計結果顯示，在共和黨受訪者當中，有67%認為相信美國醫療保險制度領先世界各國，但在民主黨受訪者中，持相同看法的卻只有38%。

主持這項民調的研究人員指出，雖然美國人民對於醫療保險有著複雜的感受，民眾看法也出現分歧，但有個現象卻是非常明顯的，那就是昂貴的醫藥費用讓美國人的焦慮感受隨之大幅增加。

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