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經濟解析／紐約開徵「塞車費」 Uber為何全力支持？

2019-04-03 14:36經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

Uber全力支持收取塞車費，但計程車司機反對。 路透
Uber全力支持收取塞車費，但計程車司機反對。 路透
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美國紐約塞車問題嚴重，決定開徵「塞車費」（congestion pricing），成為全美第一座以收費減少車流的城市。資料顯示，儘管駕車進入曼哈頓市中心的成本升高，叫車app巨擘Uber自2015年起已花費200萬美元遊說這項政策。

美國許多大城市的塞車問題嚴重，大眾運輸系統預算不足，龐大車流也使空汙問題惡化，包括紐約、西雅圖、波士頓；叫車服務公司如Uber、Lyft一直被指責讓更多車輛上路，傷害大眾運輸系統。舊金山當局表示，2010年至2016年間，該城市塞車狀況的增加，有半數是來自叫車服務。

開車進入曼哈頓市中心的成本升高，有違Uber等同業的利益，然而，對曼哈頓60街以南城區收取堵車費的倡議活動中，Uber竟然是最大贊助者。這項計畫已經在紐約州預算案過關，預定2021年生效，可望收取數十億美元，用來改善紐約的老舊地鐵和其他大眾運輸系統。

叫車服務業者全力支持收取塞車費，是因為他們較願意接受這項方案，而非對叫車公司徵稅或限制上路汽車數量。他們押注的是車流量減少可降低客戶等待時間，以及許多人捨棄購買私家車，選擇大眾運輸或他們提供的叫車、共乘等服務。

相較之下，紐約計程車駕駛反對徵收塞車費；他們主張，來自叫車服務的競爭已導致計程車司機自殺潮，這項政策會讓他們的日子更難過。

Uber運輸政策主管Andrew Salzberg表示：「我們的長期目標是推動一套體制，協助人們瞭解駕車進入市區核心擁擠區域的衝擊。」

Uber去年9月承諾，將在三年內投入1,000萬美元支持「永續運輸」，倡導收取塞車費，直接籌措經費用於運輸系統、改善停車法規、增加自行車和摩托車。

塞車Uber紐約
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