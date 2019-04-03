廢歐記健保難度太高 川普打退堂鼓：2020選後再說

2019-04-03 14:58 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國總統川普。 圖／美聯社 分享 facebook

川普總統上任後，不斷誓言要廢除簡稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，並以共和黨版本方案取而代之，近日在參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)私下警告，在2020年11月大選前，參院根本不會再碰「可負擔健保法」(Affordable Care Act)後，終於打了退堂鼓。

川普1日晚間透過推特發文寫道，將等連任成功之後才推出比歐記健保更好的健保計畫 ，因此一切要「等2020選後再說」。

推翻歐記健保是川普在2016年大選期間的主要政見之一，但以目前發展看來，他將不會在此任內兌現選舉諾言，而是要等到如果連任成功，第二任任內才兌現選舉支票。

川普1日與麥康諾談話後，對於推翻歐記健保態度大轉彎，意味著在2020年大選期間，健保將成為炙熱話題。

民主黨則向來認為，主打健保議題有利民主黨選情；相對的，對共和黨國會議員來說，川普此時鬆手，讓他們減輕不少壓力，不必急著在未來幾個月內，趕工端出取代歐記健保的方案。

「我很明白的告訴他，我們在參院是不會去碰這個的。」麥康諾2日對媒體說，川普的回答就如同川普後來推文所言，願意接納這項建議，也會研擬一套在2020年選舉期間能向美國民眾說明的計畫。

麥康諾說，1日下午與川普交談時，對川普分析了為何參院在2020年大選之前不會再碰歐記健保，「針對健保全面改革，參院共和黨議員對於跟民主黨掌控的眾院打交道存有何種感受，我都對他一一說明。」

川普後來在1日晚間的推文中寫道，共和黨議員正在研擬一套「真的很棒」的醫療保險計畫，與歐記健保比較起來，保費與自付額都將大幅降低。

紐約時報報導，消息人士透露，麥康諾從上周以來的幾次與川普私下交談中，都對川普分析了推翻可負擔健保法的政治攻防；麥康諾的看法是，可負擔健保法如今問題重重，責任都在民主黨頭上，但如果川普硬要再度擠進健保辯論，無疑是暗助民主黨，為民主黨提供了得以脫身的解套措施。