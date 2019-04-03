波洛西忠告白登：兩手別亂摸 加入「一臂距離俱樂部」

2019-04-03 15:04 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合2日電



波洛西提忠告給白登「假裝你感冒」，加入不亂摸俱樂部，不因此失去參選總統資格。 路透社 分享 facebook 仍在考慮是否投入2020年總統選戰的前副總統白登(Joe Biden)陷入陳年性騷擾爭議，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)2日建議他趕快加入「一臂距離俱樂部」(straight-arm club)，以後與任何女性互動都要保持一隻手臂的距離，而且別再感情外露、兩手亂摸，「就假裝你感冒，我也感冒」。

但波洛西也認為，這些爭議不至於讓白登喪失爭取2020年總統大位的資格。

美聯社報導，波洛西在政治新聞網站Politico於2日舉行的一場活動上表示，白登「必須了解，現在我們所處的這個世界，空間對大家很重要，而且更重要的是他們收到(空間)的方式」。

白登發言人盧梭(Bill Russo)在1日抨擊「來自網路世界黑暗深處的右翼輪唱」，把白登以公職身分擁抱熟人、同僚與朋友的形象，與不請自來的身體觸摸混為一談。

過去一周已有兩位女性出面指控白登過去對她們性騷擾，曾任康乃狄克州聯邦眾議員海姆斯(Jim Himes)國會助理的艾米．拉波斯(Amy Lappos)，1日指稱白登曾在2009年以兩手摸她的臉並磨擦鼻子；前內華達州州議員露西．佛洛斯(Lucy Flores)上周指控白登曾於2014年嗅她的頭髮，並親吻她的後腦。

這項發展顯示白登問鼎白宮可能遭遇的挑戰，在2018年期中選舉大勝後，民主黨政治圈已經由女性活力主導，這使得一直想出馬爭取總統的76歲白登，看似與民主黨的現實脫節。

波洛西在1日被美聯社記者問及對於白登的兩項公開指控時，她說「我不認為這會讓他失去爭取總統的資格，完全沒有」。

白登在民主黨內的潛在對手並未立即支持他，同樣有意參加黨內初選的麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)與紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)都向白登喊話；華倫說白登對於究竟發生什麼事情「需要給個說法」；陸天娜則說「若副總統白登成為候選人，他將得進一步處理這個問題」。