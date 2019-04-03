關閉美墨邊界？川普稍鬆口「部分封鎖」 不過有但書…

2019-04-03 13:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合2日電



川普稍微鬆口未堅持關閉整個美墨邊界，也滿意墨西哥有抓人，但仍要求國會行動，並稱仍考慮關邊界。 路透社 分享 facebook 川普總統2日稍為放鬆了上周他威脅「要完全關閉美墨邊界」的說法，不僅表示滿意墨西哥政府有查緝無證移民，也可能只會封鎖部分關卡，不再開放旅客從這些地方入境。

然而，川普並未完全鬆口，他仍要求國會採取行動阻止無證移民前來，並重申依然考慮關閉邊界，只是沒有具體時間表。

川普預定5日赴加州巡視南方邊界。

有線電視新聞網(CNN)與美聯社報導，川普2日在白宮接見北約組織秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)時對現場媒體表示，他很高興墨西哥開始動起來，「我們再看看他們能否搞定，如果搞不定，或我們無法與國會商量出一個方案，邊界就會關起來，百分之百」。

川普指出，他可能只會關閉「很大段的邊界」，而非「整個邊界」，「這是我們獲得回應的唯一方法」。

2日稍早白宮新聞秘書莎拉．桑德斯(Sarah Sanders)告訴記者團，儘管「最終，最佳決定就是關閉邊界」，總統「並未安排特定的時間表」，而且所有選項都在檯面上。

白宮發言人吉德里(Hogan Gidley)當天接受MSNBC電視台訪問時則表示，聯邦政府若不關閉所有邊界，可能做法是只關閉某些入境關卡。

這個說法與上周川普威脅關閉整個南部邊界的說法有不小改變，上周他說「我可不是在開玩笑」。

川普2日也再度對民主黨人開砲，「國會必須快點開會，談出結果，我只要45分鐘就能搞定，我們必須擺脫這種連鎖式的移民現象。我們得揚棄抓人就放與簽證樂透的做法，也需要對庇護做點什麼。我老實說，(移民)法官這一套我們得去掉。」

他也說：「這是全世界最糟糕、最愚蠢的移民制度，民主黨人只要開一次會就能改變，大家都同意，但他們不想改變，因為不想讓共和黨勝利。」

川普提到，他已經與民主黨人談過可能的移民方案，而「突然間他們改變了想法」。