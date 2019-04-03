川普嗆關美墨邊界 眾院議長：爛主意

2019-04-03 13:15 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



邊界州共和黨和美國商會反對關邊界／麥康諾：將造成災難性衝擊，波洛西：爛主意 路透社 分享 facebook

國會參院共和黨領袖麥康諾2日罕見地和川普總統唱反調，表示關閉美國與墨西哥邊境將對美國造成「災難性的經濟衝擊」；民主黨領袖舒默也認為會有「嚴重的經濟後果」，但預言川普不會實現這個威脅。

「我猜，冷靜的頭腦群將會壓過總統，讓他不要這麼做，」舒默說，「關閉邊界對他是一大災難，對國家也是一大災難。」

川普上周威脅關閉南部邊境，他2日再度揚言，如果墨國或國會不好好處理這問題，他就把邊界關閉。他說，他明白這會有「負面的經濟效應」，但安全重於一切。

麥康諾說，他也同意邊界確實有危機，但關閉邊界不是辦法，「我希望總統不會這麼做。」

眾院議長波洛西也說，不知道川普怎麼會想出關閉美墨邊界、切斷對中美洲「北三角」國家的支援等「差勁的主意」。

她說，針對終止援助瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多三國，等於切斷穩定該地區局勢的力量，對美國想要壓抑北上難民潮的努力，根本無助反有害。

至於白宮「關閉邊境可迫使墨西哥合作解決難民潮的問題」的說法，波洛西說，真不知道這點子出自哪位「爛顧問」。

「總統似乎忘了，邊境是有來有往的地方，而美墨邊境是商業、遊客、移民來往的地方，雖然現在移民比以往多，人的南來北往，家庭的來來去去，總統沒有真正了解。所以，我不知道他根據什麼做決策。他居然相信這是好主意，我無法想像。」

波洛西說：「這些問題，不知誰是他的顧問給他的建議；簡直污辱的顧問這兩字。」

她預言，針對這個議題，國會撥款委員會的議員將和總統唱反調，甚至共和黨主控的參院亦然；她堅持增加對「北方三角」國家增加援助，以助緩解川普和麥康諾口中的「危機」。