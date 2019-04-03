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影／海湖莊園維安漏洞？陸女攜惡意軟體矇騙闖入

2019-04-03 12:29聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

佛羅里達棕櫚攤聯邦地區法院的逮捕文件顯示，一名來自中國上海的女子，3月30日持2本中國護照，成功騙過特勤人員，短暫闖入美國總統川普在佛羅里達州棕櫊灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）俱樂部。事發當下川普人正在不遠的球場打球，而海湖莊園卻爆出維安漏洞，目前這名女子已遭逮捕起訴。

逮捕文件顯示，32歲的張玉靜（Yujing Zhang，音譯），3月30日下午持2個中國護照，表示想要來游泳，被問到是否為某張姓會員的女兒時，張玉靜含糊其辭，讓特勤人員和俱樂部主管以為她不諳英文，因此放行。

但進入俱樂部後，因張玉靜不知道自己要去哪裡，於是被送往主接待區。然而到了接待區，張玉靜卻改變說詞，表是自己是來參加「聯合國華裔美籍協會」（United Nations Chinese American Association）活動，並拿出一份中文邀請函，但俱樂部並沒有安排這項活動，張玉靜因此被特勤人員帶走詢問。

張玉靜聲稱，她是受到男性網友「查爾斯」（Charles）邀請前來參加活動，要與川普家族商談美中對外經濟關係，並否認曾在檢查哨說自己是想來游泳的會員。

由於張玉靜前後說詞矛盾，且身上帶有4隻手機、1台筆記型電腦、1個外接式硬碟和1個裝有電腦惡意軟體的UBS隨身碟，但卻沒有攜帶泳衣，行跡和動機都很可疑，因此遭逮捕，被控向聯邦幹員作出虛假陳述且非法進入管制區域。她將在8日出庭。

佛羅里達棕櫚攤聯邦地區法院的逮捕文件顯示，一名持有中國護照的女子在3月30日，成...
佛羅里達棕櫚攤聯邦地區法院的逮捕文件顯示，一名持有中國護照的女子在3月30日，成功瞞騙特勤人員，短暫闖入美國總統川普的海湖莊園俱樂部，目前已遭逮捕並起訴。美聯社
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