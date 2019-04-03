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開膛殺人魔獲釋定居芝西郊 居民：心裡發毛

2019-04-03 14:56世界日報 特派員黃惠玲／芝加哥報導

科科拉萊斯日前獲釋並確認定居奧羅拉市。(警方照片)
科科拉萊斯日前獲釋並確認定居奧羅拉市。(警方照片)
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伊利諾州「開膛四人組」(Ripper Crew)邪教組織中的殺人魔托馬斯．科科拉萊斯(Thomas Kokoraleis，58歲)日前獲釋，並確認定居芝加哥西郊奧羅拉市(Aurora)的基督教組織Wayside Cross Ministries(簡稱WCM)，該市市長爾文(Richard Irvin)1日表示，他百分之百反對該機構收容科科拉萊斯，因WCM附近有公園、教堂及托兒所，「奧羅拉市對此毫無準備」，他更要求該市住房與城市發展局重新考慮此決定。

WCM是一棟四層樓的紅磚建物，座落於該市中心，地址為215 E. New York St.，Auroa, IL.，由於該市亞裔居民約有1萬5000名，消息傳出後，讓許多聚居該地的華人也感到緊張，住在靠近59號公路與歐格登大道(Odgen Ave.)附近，家有13歲女兒的華裔媽媽Alice說，本來還不知道這件殘忍連續殺人案，這幾天聽到鄰居描述加上媒體不斷報導，在確定兇嫌之一與自己同住一城時，「心裡發毛」。

平時在蘭柏德(Lombard)市約克城購物中心(York Town Shopping Center)快餐廳打工的Alice說，獲知該組織曾殺害一名30歲在餐廳工作的華女時，更讓她感到不安。

根據警察紀錄，家住蘭柏德市的華女麥瑞(Shui Mak，譯音)是「開膛四人組」的第三名受害者，案發的1982年也是麥瑞從香港移民美國的第三年，她與家人住在蘭柏德市，白天跟著媽媽一起在隔鄰當拿思古洛市(Downers Grove)的工廠上班，晚上她則會到家中在史芎林伍德市(Streamwood)經營的玲玲中餐館(Ling LIngs)幫忙。

1982年5月29日，麥瑞與弟弟一起從家裡開的餐廳下班開車回家途中，因故發生爭吵，弟弟把車子停靠在高速公路邊，該地點靠近漢歐瓦公園市(Hanover Park)百齡頓路與爾灣公園路的高速公路交流道，然後告訴麥瑞下車去搭後面由父母及妹妹開的車回家。

兩輛車分別返抵住家後，妹妹說，一路都沒有看到麥瑞，才發現麥瑞並沒有搭上車，儘管趕緊回到其下車地點，卻再也找不到她的蹤影；四個月後，一名卡車司機，在距離麥瑞失蹤地點約一哩處，發現仍套著麥瑞失蹤當天衣物的殘缺不全遺體，法醫鑑定麥瑞死因為頭部顱骨碎裂。

從1981年年底開始，警方接二連三發現多達17具遭切割或肢解的女性遺體，這些遺體左乳均被切掉取走，警方循線調查，最終將四名嫌犯逮捕。

根據紀錄，兇嫌綁架受害女性後予以強姦、殺害，接著進行該邪教儀式，對著切下的左乳手淫，並把這些乳房放進盒子裡當戰利品保存。

科科拉萊斯就是此「開膛四人組」中的成員，他的弟弟安德魯20年前在伊州尚未取消死刑時，遭到處決，另外兩人斯普雷澤(Edward Spreitzer)和格赫特(Robin Gecht)的合法上訴機會已經用罄，格赫特要等到89歲才有資格假釋。

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