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不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

美衛生總署警告：兒童神秘癱瘓疾病今年有可能大流行

2019-04-03 11:50聯合報 記者胡玉立╱即時報導

布蘭登．史考特2016年罹患急性弛緩性脊髓炎 ，經密集物理治療恢復不錯，但仍無法...
布蘭登．史考特2016年罹患急性弛緩性脊髓炎 ，經密集物理治療恢復不錯，但仍無法移動右臂，吞嚥和移動頸部也有困難。圖為布蘭登在練鋼琴。美聯社
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過去10年來，罕見的神祕癱瘓疾病「急性弛緩性脊髓炎」（acute flaccid myelitis, AFM）侵犯全美逾500名兒童；但光是去年一年就有228名兒童罹患這種可能致命的怪病；眼看受折磨兒童愈來愈多，而且似乎每隔一年病例就會大增，美國公共衛生當局開始加強監控。

國家衛生總署(NIH)傳染病負責人富西(Anthony Fauci)2日在微生物學期刊mBio雜誌發表報告指出，AFM與19、20世紀爆發的流行病「小兒麻痺症(脊髓灰質炎)」(polio)可能有相似之處，但不太可能一樣糟糕。小兒麻痺症在1950年代疫苗問世前，年年襲擊成千上萬的美國兒童。

但富西警告說：「不要以為它會持續處於每隔一年襲擊幾百個病例的狀態。」他認為，2019年這種疾病也有可能大流行。NIH呼籲研究人員申請聯邦資金，利用阿拉巴馬大學指定兒科研究中心網路研究此病。

AFM的症狀一開始是感冒和發燒，但在快復原之際，患者卻陷入癱瘓狀態，有時只是拇指突然不動，有些逐漸嚴重到失去進食或呼吸能力；許多家庭表示，當孩子四肢受影響後，多少可以恢復某些動作功能，但鮮少有人完全康復。

儘管美國疾病防治中心(CDC)表示死亡人數很少，但衛生官員無法說明有多少人死亡，又有多少人完全恢復、部分或根本沒有復元。

家長指責CDC做得不夠，抱怨當他們試圖聯繫該中心時，總是轉到語音電話；CDC已承諾會加強關注，開始與病童家庭開會討論，並成立科學工作小組密切監控相關案例。

研究人員懷疑，這種疾病主要是由55年前發現、名為EV-D68的腸道病毒引起，由於可能已經出現突變，因此更加危險。

醫學界為對抗AFM曾使用多種療法，包括類固醇、抗病毒藥物、抗生素、血液清潔過程等；但CDC表示，沒有明確證據表明它們發揮作用。

有家長表示，他們把將孩子帶去急診室時，很快發現醫生也在找答案。 德州婦女瑞秋．史考特(Rachel Scott)說：「每個人都迫切想找到神奇療法。」

她兒子布蘭登2016年出現AFM，經密集物理治療多少恢復，但仍無法移動右臂，吞嚥和移動頸部也有困難。

AFM首度爆發是在2014年，當年確認案例120起，加州和科羅拉多州病例最多，後來每隔一年病例大幅躍升，去年多達228例。

10年來的558個確診病例中，年齡最高者32歲，90%是兒童，多數為4至6歲。其他包括加拿大、英、法、挪威等國都曾提報出現類似病例，但美國疫情規模更明顯。

小兒麻痺挪威患者
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