全美第二大癌致死病因！直腸癌年輕化 專家籲定期篩檢

2019-04-03 11:47 世界日報 記者 世界日報 記者 謝哲澍 ／新澤西州報導



越來越多的新州年輕人正在被直腸癌所困擾州衛生廳公布最新統計顯示，大約10%的直腸癌患者年齡在20至49歲之間，這打破了腸癌通常是老年人疾病的印象。

腸癌是新州和全美第三大常見癌症，平均每20個美國人就有一人患病，也是全美排名第二大癌症致死病因。美門醫院(Monmouth Medical Center)大腸外科醫師Michael Arvanitis表示，腸癌有逐漸年輕化的趨勢，衛生廳的統計數據令人震驚。

美國癌症協會(American Cancer Society)日前將建議腸癌定期篩檢年齡，從原本的50歲下調至45歲。協會推薦居民進行如每十年一次大腸鏡檢查、五年一次電腦斷層大腸攝影術檢查、每年進行一次糞便隱血檢查或糞便免疫化學檢查等。

較其他族裔，亞裔罹患腸癌的風險更高，但數據顯示亞裔居民卻較少進行這類篩檢。因症狀相似，不少人在便血或肛門有異物時，將大腸癌的病症誤認為是痔瘡，往往拖延就診，導致病情惡化。

Michael Arvanitis表示，目前腸癌低齡化的原因還不得而知，研究人員正在統計生活方式、環境影響以及基因等因素。根據聯邦疾病防治中心(CDC)指出，一些不健康的生活方式會導致罹患腸癌的風險增加，如缺乏運動、肥胖、酗酒、吸菸以及少吃蔬果等。